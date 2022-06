Favoritisme a ‘Eufòria’? L’entrevista de la Scorpio que ho deixa caure

TV3 emetrà aquesta nit l’última segona semifinal d’Eufòria, un programa en què hi haurà dues expulsions. Com cada divendres, El matí de Catalunya Ràdio ha entrevistat la darrera expulsada: la Scorpio. La noia va marxar amb una actuació increïble, segurament la millor que havia fet durant el concurs. La vam veure ballar com mai no havia fet, contenta i amb el seu xicot al costat per sorpresa del públic. Desafortunadament, es va quedar a les portes de la gran final tot i que no s’ho esperava: “Jo em pensava que acabaria la gala com a favorita i vaig acabar sent l’expulsada… Creia que marxaria en la gala d’aquesta nit, de fet”, ha reconegut en directe.

La Scorpio assegura que ha marxat contenta amb l’actuació que ha fet en el concurs, en el que considera que ha demostrat que val molt i que té talent: “He marxat per la porta gran i n’estic orgullosa. Només us diré que en la darrera actuació em vaig quedar bloquejada i quan van sortir tots els ballarins vaig reaccionar de cop”.

Els col·laboradors del programa de la Laura Rosel han dit clarament que la seva marxa va ser una mica estranya, ja que va fer la sensació que els membres del jurat havien decidit salvar-la i a l’últim moment els haurien forçat a salvar el Pedro en el seu lloc: “Va haver-hi una pausa molt llarga i tots vam pensar que havien canviat d’opinió a l’últim moment, el que no hauria de passar perquè aquesta ha de ser una decisió molt pensada i consensuada entre els tres”. Demostraria això que hi ha favoritisme a Eufòria? Recolzaria aquesta idea el fet que hagin arribat a la final els que han estat els preferits del jurat des del principi. Tots els presents a la tertúlia han estat d’acord en què Pedro va fer una actuació molt pitjor i que objectivament hauria d’haver estat ell a la zona de perill i no la Scorpio.

Ella ha estat una de les poques concursants que s’ha enfrontat al jurat, als qui va arribar a dir que no els importava gaire el que li diguessin perquè ella sabia que ho havia fet bé: “No diria que hem tingut una mala relació, però sí que és cert que no he callat quan hi ha hagut alguna cosa que no he entès. No sóc tan complaent com els meus companys, ho podem dir així”.

La Scorpio comenta el seu pas per Eufòria | TV3

La Scorpio deixa clar qui creu que passarà a la final d’Eufòria

La Scorpio i la seva companya Estela s’han mullat i han deixat clar que estan convençudes que passaran a la final l’Edu i la Mariona, ja que en aquesta ocasió són els teleespectadors qui ho decideixen. Ha estat llavors quan ha sortit un dels temes més controvertits, en reconèixer alguns que creuen que han fet fora els concursants més estrambòtics: “Diem que som la generació i la societat del canvi, però al final el canvi espanta i la gent veu aquestes coses noves com a amenaces. Han fet fora, precisament, aquests que ho representen com la imatge transgressora de la Llum, el discurs LGTBI del Joan, el cos no normatiu de l’Estela…”.

La Scorpio ha assegurat que és cert el que han dit tots els exconcursants, que el programa els ha unit de tal manera que s’han convertit en pràcticament família: “No hi ha hagut cap mena de competència entre nosaltres en cap moment. Tots teníem algun tret diferencial i tots fèiem coses úniques i especials”. Han agraït que la direcció hagi decidit que tots els eliminats facin els cors dels darrers programes, el que permet que puguin acabar tots junts el programa de la mateixa manera que també el van començar tots junts.

A partir d’ara tots hauran de buscar-se la vida i intentar encadenar diversos projectes per continuar en el món de la música. El que més els agrada? Que els nens els demostrin el seu suport: “Les nenes estan boges per nosaltres i això ho vivim amb molta emoció. Tot el que fas els hi agrada, mentre que els adults són horribles a les xarxes socials”.