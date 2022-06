‘Eufòria’ explota l’amor i la química entre els concursants

Eufòria ha ofert aquest divendres la primera semifinal, el que indica que l’últim programa està molt a prop. El concurs musical de TV3 ha batut el seu rècord i ha aconseguit el 20,8% de share, segurament gràcies als nervis que comencen a respirar-se entre els concursants. El primer finalista és el Triquell, que ha passat directament a la final després d’una interpretació magistral d’una de les cançons més conegudes i difícils de Mika. L’expulsada ha estat la Scorpio, després d’un duel molt inesperat amb la Núria que ha generat molt de debat a Twitter. Ara bé, es pot dir amb seguretat que els dos grans protagonistes de la nit han estat l’Edu i la Mariona. I per què ho diem, això? Especialment pel duet que interpretaven, una cançó molt romàntica d’Oques Grasses que donava ales al professor de cant per dir-los directament que feien molt bona parella artística… i sentimentalment parlant.

La noia té parella fora, però això no impedeix que el programa insisteixi i insisteixi en una possible aventura entre ells. Primer era un dels coach els qui insistia en dir que farien la parella ideal perquè són bons nois i “el somni” de qualsevol mare per tenir com a jove. Ells reconeixien que podia ser, però intentaven desviar el tema clarament incòmodes. Per si això no fos poc, en la gala van haver de suportar els comentaris de la Marta Torné sobre el tema, que no feia més que insistir en “la parella tan bonica” que creu que formen. Finalment, també el programa va voler ficar el dit a la llaga i van ensenyar-los vídeos de fans del programa interessant-se sobre la seva relació. En un dels vídeos, un grup de nens els preguntaven directament si hi ha alguna cosa entre ells. La Mariona, una mica farta, deixava clar que només són amics i que no hi ha res. I després de l’actuació, quan el jurat insistia en aquesta relació d’amistat, ella no feia més que afirmar amb el cap tot deixant clar que no vol que es continuï parlant del tema.

La Mariona i l’Edu canten junts un tema molt romàntic | TV3

Els teleespectadors defensen la Mariona i l’Edu

Aquesta és una sensació que han transmès als teleespectadors, que els han volgut defensar tot demanat a l’organització del programa que deixessin d’insistir i d’intentar explotar un amor inexistent: “Mare meva, es nota tant que volen forçar el shippeo entre l’Edu i la Mariona que s’han marcat un No puedo vivir sin ti a l’Eufòria style“, “Pobra Mariona… Li volen col·locar l’Edu i ella no sap on amagar-se. I la Marta Torné com les iaies que et volen col·locar l’amiguet quan ets petita… en fi”, “Una cosa, si us plau, prou ja perquè la Mariona i l’Edu estan incòmodes pobrets“, “L’Edu em cansa massa i el shippeo amb la Mariona és forçat”, “Què pesats en buscar un David Bisbal-Chenoa amb l’Edu i la Mariona. Deixeu-los en pau!” o “Em fa tanta ràbia que preguntin a una criatura si té xicota o xicot com que la Marta Torné pregunti si hi ha alguna cosa entre l’Edu i la Mariona. Pesada!“.

Mare meva…es nota tan que volen forçar el shippeo entre l'Edu i la Mariona que s'han marcat un "No puedo vivir sin si" a l'Euforia Style.#EuforiaTV3 — Silvia del universo C-137 (@PhoebeMacGuff) June 3, 2022

Pobre Mariona. Li volen enchufar l'Edu i no sap ni on amagar-se… i la Torné com les yayes que et volen enchufar l'amiguet quan ets petita… en fi #EufòriaTV3 — Malcolm Y (@esquerraindepe) June 3, 2022

Una cosa, porfa que incòmodes estan pobrets. Prou ja amb la Mariona i l’Edu #EufòriaTV3 — Júlia Simpson (@_juliasimpsonn) June 3, 2022

#euforiatv3 l'edu em cansa massa + el shipp amb la Mariona es forçat + L — Red ⧖ (@rllyfckinred) June 3, 2022

Que pesats buscant un "Chenoa- Bisbal" amb l'Edu i la Mariona…deixeu-los en pau! #EuforiaTV3 — Tren de Rodalies (@TRodalies) June 3, 2022

Em fa tanta ràbia que preguntin a una criatura si té nòvia o nòvio com que la Marta Torné pregunti si hi ha alguna cosa entre la Mariona i l’Edu. Pesada! #EufòriaTV3 — Marga Mateu 💜🦩🌾🌊 (@LaMateu) June 3, 2022

N’hi ha d’altres, però, que segueixen el joc del programa i deixen clar que ells també creuen que hi ha alguna cosa entre ells: “Per què menteixen l’Edu i la Mariona?”, es pregunta una usuària que creu que no diuen la veritat quan neguen estimar-se. Hi ha d’altres que directament deixen clar que els hi encantaria que fossin parella: “Us estimo”, els han arribat a dir. El tema ha donat tant de si, que fins i tot el Toni Cruanyes hi ha ficat cullerada en escriure els seus noms amb un cor entre ells.

Per què menteixen l’Edu i la Mariona? Ais…🥲 #EuforiaTV3 — LAIA HERRERA (@laiaaherrera) June 3, 2022

edu i mariona us estimo🤍 — 🌸 (@bss6789) June 4, 2022

El ball del xicot de la Scorpio, una de les sorpreses de la nit

Deixant la parelleta de banda, l’amor també ha estat present a l’escenari d’Eufòria. Durant l’actuació de la Scorpio, la jove sorprenia tothom en apropar-se al públic i fer pujar un noi d’allà. Ràpidament tothom pensava que es tractava d’un membre de l’equip de ball, tenint en compte que se sumava a la coreografia i ho feia d’allò més bé. Quina ha estat la sorpresa? Que l’actuació acabava amb un petó als llavis apassionat entre la Scorpio i el noi en qüestió. Poc després, era la Marta Torné l’encarregada de presentar-lo com el xicot de la Scorpio, que aquesta setmana hauria volgut ajudar-la en l’actuació encara que ell no és ballarí professional.

El xicot de la Scorpio balla durant la seva actuació | TV3

Una escena romàntica que ha encantat els seguidors d’Eufòria, que han vist aquesta semifinal amb cors als ulls tota l’estona.