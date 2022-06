La Clàudia d’Eufòria, crítica amb el mecanisme del programa de TV3

La Clàudia ha estat la darrera expulsada d’Eufòria, el que li fa molta ràbia perquè s’ha quedat a les portes de la primera semifinal de l’exitós concurs musical de TV3. En la seva primera entrevista com a eliminada reconeixia que ha viscut aquest procés d’una manera molt diferent de la primera vegada, quan la van fer fora a la segona gala. Aquest migdia ha acudit al plató d’El Matí de Catalunya Ràdio per comentar com està i com encara el programa d’aquesta nit, el que tindrà una mecànica de nominació diferent i en el que podrem veure els primers duets d’aquesta edició.

La jove exconcursant ha volgut agrair l’oportunitat que li ha donat el programa, ja que l’ha ajudat a evolucionar en la música i a conèixer una versió de si mateixa que no coneixia: “Jo estava molt acostumada a fer actuacions íntimes i amb cançons melòdiques i tranquil·les. Gràcies a Eufòria, però, he descobert que també puc fer cançons que em permetin explotar la meva potència vocal i en les que hagi de ballar una mica. Mai abans no ho havia fet i el resultat no m’ha desagradat, així que m’encanta aquesta nova faceta”.

Els teleespectadors d’Eufòria van preferir salvar el Pedro

El seu retorn al concurs en la gala de repesca va deixar els teleespectadors bocabadats, que no s’imaginaven que la noia a qui van expulsar unes quantes gales enrere tenia tant de talent. Ara diu que li va anar bé marxar tan aviat perquè això li va permetre tornar a la repesca amb molta energia i més tranquil·la psicològicament parlant. El problema? Que l’audiència coneix molt més els concursants que hi participen des del principi: “Penseu que vam començar 16 concursants que només teníem 3 minuts per mostrar-nos… Ells que porten moltes gales ho tenen fàcil perquè ja els coneixen, però a mi pràcticament no m’havien vist perquè només havia tingut 6 minuts per mostrar-me davant del públic”, diu crítica amb aquest mecanisme.

Seguint aquesta línia, reconeix que quan va veure que estava nominada amb el Pedro va saber de seguida que seria ella l’expulsada: “Ell és un dels preferits i a mi pràcticament no em coneixen. Estava convençuda que marxaria jo i, de fet, mentre la gent votava i nosaltres estàvem al backstage, vaig aprofitar per acomiadar-me de totes elles”. La diferència de vots, de fet, va ser molt gran en aquest cas. L’actuació del Pedro no va ser gens bona, ja que estava més pendent de la coreografia i això el va distreure… fins al punt de desafinar en alguna ocasió. Això no va impedir que més de 73% dels teleespectadors votessin a favor de la seva continuïtat en el concurs.

El Pedro i la Clàudia, nominats d’Eufòria | TV3

La Clàudia i la resta de concursants reconeixen no ser conscients de la fama

Com viu la Clàudia el gran èxit que té el programa? Ella considera que cap d’ells encara no és conscient de la repercussió mediàtica que estan aconseguint, sobretot entre els joves: “No ho hem assimilat encara. En el meu cas, vaig de casa a la Universitat en la que estudio Publicitat i d’allà a plató… No faig gaire cosa més. Les meves amigues em pregunten, però la resta de companys no em diu res. Potser algun cop la gent t’atura, però és molt estrany. El millor és que no tenim molt contacte amb la gent o amb el públic de plató i això ens ajuda a no ser tan conscients d’aquesta bogeria”.

A les xarxes socials parlen d’ells constantment, especialment durant les gales dels divendres. Els missatges acostumen a ser macos i amables amb ells, però també n’hi ha de cruels que poden arribar a afectar-los. En el cas de la Clàudia, opta per no llegir-los per poder estar més tranquil·la.