La Clàudia revela un dels secrets de les semifinals d’Eufòria

La Clàudia ha estat expulsada d’Eufòria per segona vegada. La concursant, que va ser seleccionada com la repescada, deia que marxa contenta en haver pogut demostrar que no es mereixia ser una de les primeres eliminades perquè tenia molt potencial a demostrar encara. I així ho ha fet, encara que el seu talent no estava al nivell dels concursants i, finalment, el públic decidia tornar a fer-la fora del concurs. Aquest dilluns, la jove cantant ha concedit una entrevista al Tot es mou de TV3 per comentar què pensa sobre el final de la seva aventura en el programa.

Molt contenta i satisfeta amb la feina, així s’ha mostrat en una entrevista que ha aprofitat per recalcar que està molt agraïda d’haver pogut entrar en aquesta segona fase del concurs gràcies a la repesca: “Estic bé, molt bé i contenta d’haver pogut demostrar més coses perquè m’havia quedat amb ganes“. Viure la primera i la segona expulsió ha estat molt diferent: “La primera vegada m’ho vaig prendre bé, però en marxar en la segona gala va fer que m’adonés que em perdria moltes coses i moltes experiències. Marxes amb la sensació que t’ha faltat alguna cosa. Ara que queda poc concurs, en canvi, marxo amb la sensació que he fet una bona feina i que he experimentat molt“.

Certament, hem pogut veure una Clàudia que no havíem vist: “Això m’ha sorprès a mi mateixa perquè abans d’entrar a Eufòria jo feia concerts íntims amb poca gent en els que l’única protagonista era la meva veu. Aquí, en canvi, el ball també adoptava molta importància. En aquest sentit he après moltíssim i m’he descobert a mi mateixa que encara em queden coses a ensenyar”.

La jove exconcursant reconeix que passar per un programa de televisió així no és fàcil i que és importantíssim cuidar la salut mental: “En aquesta segona fase vaig adoptar un ritual. Cada divendres al matí escrivia en el meu diari com m’havia sentit al llarg de la setmana, què volia transmetre amb la cançó i quin to li volia donar. M’he donat l’espai que necessitava, també, el que és bàsic per poder cuidar una salut mental que acaba tenint un paper clau en el que acaba passant a l’actuació de divendres”.

Els concursants eliminats tornaran a les semifinals d’Eufòria

La Clàudia compon cançons des de fa temps, el que li va donar ales per preparar un disc que volia publicar abans d’Eufòria. El problema? Que considera que aquesta experiència l’ha canviat molt com a artista i ara li queda molt lluny la Clàudia d’aquelles cançons: “Jo escric molt sobre l’amor romàntic, l’amistat, la família, els temes d’estiu com el mar… Ara bé, ara sento el disc i no m’hi veig reflectida. Quan acabi el programa hauré de pensar-me molt bé si el trec amb aquestes cançons o amb altres de noves”.

El pròxim 16 de juliol la veurem actuar al Palau Sant Jordi amb la resta de companys, el que assegura que mai no s’hauria imaginat. Ara bé, ha revelat en exclusiva que la veurem abans: “Els concursants eliminats farem de cors en les dues semifinals i això em fa molt feliç. En la d’aquest divendres cantarem l’Estela, el Joan, la Llum, l’Alvert i jo; tots els altres ho faran la setmana vinent”.

TV3 entrevista els avis de la Clàudia d’Eufòria

El programa ha volgut parlar amb els seus avis, dues peces claus en la vida de la Clàudia. Tots dos han reconegut que la seva segona expulsió els ha entristit, però confien que aquesta experiència l’ajudi a poder viure de la música: “Ha anat bé i sabem que continuarà lligada al programa. Creiem que l’expulsió ens va fer més mal a nosaltres que a ella, ja que està cansada i és lògic que també pensi que ara que l’han deixat anar estarà més tranquil·la”.

Parla l’avi de la Clàudia d’Eufòria | TV3

La Clàudia ha estat la darrera expulsada del programa, que engega la fase final amb dues semifinals que seran molt especials en comptar amb la presència dels concursants eliminats. Cal decidir qui acaba convertint-se en el primer guanyador o guanyadora del concurs, el que espera arribar a la final amb un rècord d’audiència.