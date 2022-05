El coreògraf d’Eufòria, decebut amb el resultat de la repesca

Que TV3 ha triomfat amb Eufòria és un fet. Els concursants agraden, la mecànica també, les posades en escena estan molt bé i els membres del jurat no ho fan pas malament. Un altre dels elements característics del concurs musical és que tenen un equip de coach que els ajuden en els diversos aspectes que han de tenir en compte per poder oferir una bona actuació: l’afinació, la interpretació i la coreografia. Al capdavant d’aquests departaments trobem el Daniel Anglès, la Carol Rovira i l’Albert Sala respectivament. Aquest últim ha acudit a El matí de Catalunya Ràdio per oferir la seva opinió sobre el programa i ha acabat deixant anar un parell de titulars.

El coreògraf no havia treballat mai a TV3, un professor de dansa que ha centrat la seva carrera en diverses feines a l’estranger. Ell mateix, en la seva presentació, es presentava com “un ballarí d’àmbit europeu” que ha treballat per canals de televisió de mig món. De fet, ha arribat a muntar coreografies per programes tan populars com Factor X o Dancing with the stars. Durant els càstings d’Eufòria, quan el català es va donar a conèixer als teleespectadors de la cadena, molts van sorprendre’s en veure que deixava anar frases en anglès sempre que podia. El problema? Que no era puntual, sinó que ho feia de manera tan recorrent que acabava sent exagerat.

Ara ja no té tanta pantalla, però en els pocs moments en què l’enfoquen sempre acaba deixant anar algun comentari en aquesta llengua. Com era d’esperar, s’ha acabat convertint en una mena de meme i ara sempre que apareix li demanen que parli en anglès. Això ha tornat a passat durant l’entrevista amb Laura Rosel, que el rebia amb aquesta petició: “El nostre repte és que ens parlis en anglès”. I, efectivament, tota la seva intervenció ha estat plena de frases en aquest idioma.

El coreògraf d’Eufòria, l’Albert Sala, dona moltes de les explicacions en anglès | TV3

El coreògraf d’Eufòria confessa quins són els seus concursants preferits

L’Albert Sala ha deixat clar que el nivell de feina que tenen és “molt alt”. Tenen pocs dies per preparar cada actuació, de la que han de pensar i preparar tot un ball que quedi bé amb la posada en escena. El noi està molt content de l’evolució que estan demostrant els concursants, els qui creu que són molt talentosos: “Tenen un nivell altíssim i això ho vam veure des del càsting. Tots ells han estat increïbles des que van superar aquella fase. Jo, personalment, he tingut la sensació que qualsevol d’ells que marxés seria una gran pèrdua per al programa. Tots han evolucionat molt, també a nivell coreografia. El que pretenc és que la dansa sigui el seu fort, encara que reconec que hi ha alguns concursants amb més dificultats que d’altres”.

A qui ha aplaudit sense pensar-s’ho dues vegades ha estat a l’Edu, un dels seus preferits: “L’Edu s’aprèn les coreografies mentre s’ho passa bé. Has de fer un xou i has d’innovar, la dansa ha de ser un repte que acabis superant. En el cas de l’Edu, m’encanta perquè podria ser un hetero bàsic i no ho és gens. No amaga la seva sensibilitat, fa petons i abraçades a tothom. Aquesta actitud hauria xocat amb la masculinitat antiga i ho agraeixo. Va enlluernar amb l’actuació de la repesca, ho va fer genial i es va merèixer passar”.

I de la resta, què n’opina? De l’Estela té clar que arribarà lluny perquè pot amb tot: “She is like boom“, deia tot referint-se a què té molta força a sobre de l’escenari. La concursant que més l’ha sorprès? La Clàudia, que va deixar tothom bocabadat amb una actuació a la repesca que va ajudar-la a ser una de les escollides contra tot pronòstic: “Moltes vegades, la gent vota perquè li agrada la personalitat del cantant o perquè li cau bé. En el cas de la Clàudia, la van votar perquè va fer una actuació de 10 i, objectivament, era qui havien de repescar”.

Què opina l’Albert Sala de la repesca?

Ara bé, l’Albert Sala es mulla i deixa clar que ell hauria repescat una altra persona: “He de dir que trobo a faltar que no hagin repescat la Llum. Jo donava per fet que hi tornaria i realment així ho volia. Tinc una teoria que explica per què no va aconseguir ser repescada. Quina? Que en el moment que van dir que serien dos els concursants repescats, la gent va donar per fet que la Llum entraria perquè tothom se l’estimava i per això van votar una altra persona. El problema? Que tothom va pensar el mateix i, al final, pocs van votar-la a ella. Això explicaria per què tothom va sorprendre’s tant quan no la van repescar”.

El coreògraf reconeix que cada vegada ho passen pitjor quan expulsen algú, ja que estan fent lligams amb tots ells: “Jo proposo crear un talent show que no acabi mai, amb coreografies i posades en escena tan fantasy com les que fem aquí”.