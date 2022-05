Una ‘Eurovisió’ alternativa on pot triomfar el català

Aquesta és una de les setmanes musicals més importants de l’any. Aquesta nit, TV3 emetrà una vuitena gala d’Eufòria que promet molta intensitat i proposa reptes majúsculs per als concursants. Demà, el plat fort serà la gran final del festival d’Eurovisió, en la que la catalana Chanel podria donar la sorpresa i convertir-se en guanyadora gràcies a un SloMo que ocupa una posició destacada en totes les apostes. Ara bé, el que no tothom sap és que aquest vespre, un cantant d’Igualada podria triomfar en una Eurovisió alternativa en català. Parlem del festival Liet, un concurs musical anual per a llengües minoritàries que se celebra des del 2002. En la seva primera edició, també un grup català anomenat Pomada va resultar guanyador gràcies al tema En Pere Gallerí. Ara, en Roger Argemí pot repetir triomf amb el seu tema La contradicció.

Roger Argemí promociona la candidatura catalana a TV3

Per tal de fer promoció d’aquesta participació, el jove ha concedit una entrevista a Els Matins de TV3. Visiblement nerviós, començava agraint al festival que l’escollissin el 2020 com a representant català: “Es tracta d’una inscripció totalment oberta a tots els artistes. Ens hi vam presentar una mica de casualitat i ens van escollir. El coronavirus els va forçar a suspendre la gala, però avui la reprenen i estic molt nerviós. Ara bé, encara més il·lusionat amb la meva participació al Liet Festival. Estàs representant el teu idioma a Europa i això suposa certa responsabilitat”.

I com funciona? Bàsicament, artistes de tot el món poden presentar una candidatura sempre que l’interpretin en una llengua minoritària. En Roger intentarà conquistar el públic present a plató amb el seu tema, en el que intenta agafar les sonoritats més populars als Estats Units -temes com els que fa Dua Lipa o The Weeend-, però cantades en català: “Volem basar-nos en temes molt exitosos i posar-los la lletra en català perquè també es pugui entendre fora de Catalunya, ja que entenen aquesta sonoritat internacional que els recorda a altres cançons del moment”.

L’actuació del Roger es podrà veure en streaming a través de la pàgina web oficial del festival entre les set i dos quarts de vuit, a la que també es pot accedir a través del perfil d’Instagram del jove. El seu objectiu? Donar a conèixer el català i expandir l’idioma. La posada en escena serà “electrònica i moderna”, tal com ha assegurat. No han creat cap coreografia perquè tot sigui més lliure i fluit: “El que volem és donar estil i que la veu estigui perfecta, que és el nostre repte. De moment, els assajos han anat bé i hem descansat”. No es podrà votar des de casa perquè la mecànica del festival ho prohibeix, seran els espectadors presents a plató els qui votin qui es mereix el triomf d’enguany.

🔴 @roger_argemi: "Estic una mica nerviós, però molt il·lusionat amb la meva participació al Liet Festival. Al final, no deixes de representar el teu idioma a Europa, o sigui que tinc una certa responsabilitat".#ElsMatinsTV3

Com a dada curiosa d’aquesta estada a Dinamarca, país que organitza el festival aquest any, el jove d’Igualada ha explicat que molta gent el relaciona amb Rosalía: “Ella també és catalana, oi?”, li destaquen. Fins i tot en una entrevista telefònica amb el The New York Times li haurien preguntat si realment compartia origen amb ella. El més important? Que el Roger està fent promoció del català internacionalment: “Tothom que em pregunta se sorprèn en conèixer la salut musical que tenim, amb tanta diversitat d’estils i tants artistes. A Catalunya tenim una música boníssima”.

En Roger pot aconseguir un triomf important per a Catalunya, els qui mai no senten el català en el festival d’Eurovisió. Per acabar la promoció a TV3, el jove s’ha atrevit a cantar un tros de la seva cançó sense acompanyament musical ni preparació prèvia. Molta sort a un cantant que pot tocar el cel musical… en català.