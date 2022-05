Expulsió justa a ‘Eufòria’: la Clàudia, eliminada per segona vegada

Eufòria ha tingut una expulsió justa després d’un parell de setmanes controvertides. Els membres del jurat van nominar el Pedro després d’una actuació molt enèrgic que, certament, no va ser en la que millor ha estat vocalment. El jove és un dels grans preferits d’aquesta edició, però això no el salva d’haver d’estar a la zona de perill si comet uns petits errors que no es perdonen en aquest punt del concurs. L’altra nominada va ser la Clàudia, una de les repescades de fa tres setmanes, que no va superar el repte i va acabar desafinant moltíssim en un tema que no va convèncer el jurat ni els teleespectadors. La decisió va ser relativament fàcil i el públic de TV3 va salvar el Pedro amb molta diferència gràcies al 73% dels vots.

El Pedro, salvat per l'audiència amb el 73% dels vots, es converteix en semifinalista d'#EufòriaTV3 juntament amb la Mariona, el Triquell, la Scorpio, l'Edu i la Núria!https://t.co/NhYKJXDm1z pic.twitter.com/9Q0oM9z0S0 — TV3.cat (@tv3cat) May 27, 2022

El Pedro, nerviós i amb la veu tremolosa

El Pedro tenia per endavant el repte de fer ballar tothom amb una actuació amb molta coreografia, al que no està gens acostumat. Tampoc no era un tema que li permetés presumir de la gran veu que té, encara que finalment se n’ensortia bastant bé. Mentre que el Marc Clotet i l’Elena Gadel van optar per perdonar els problemes d’afinació que va tenir al principi i van premiar el gran esforç que havia fet.

Ara bé, això no va ser suficient per al Lildami: “Malauradament, avui hi ha hagut coses… Has superat les nostres expectatives amb la coreografia, això és cert. I també que vas començar la setmana malament i al final ho has reconduït. El problema és que ens trobem en un punt del programa en el que sou uns grans artistes i el nivell és altíssim, així que no hauríem de deixar passar coses com les petites desafinades que has fet al principi de la cançó. L’actuació ha anat clarament in crescendo, però has començat molt nerviós i amb la veu tremolosa i això t’ha de portar a la zona de perill”. Com era d’esperar, hi ha hagut teleespectadors que han considerat que el cantant havia estat massa exigent: “Avui el Lildami fa de poli malo, eh?”.

Ojo! Avui lo Lildami fa de poli malo, eh?! #EufòriaTV3 — Miquel Argelich (@MiquelArgelich) May 27, 2022

Expulsen la Clàudia després d’una actuació complicada

Bromes a part, el Lildami tampoc no ha deixat passar directament a la Clàudia. Qui ha acabat sent l’expulsada de la nit realment ha estat un descobriment per al programa gràcies a ser la repescada, la que li ha donat l’oportunitat de demostrar que no es mereixia haver abandonat el concurs tan aviat perquè té molt potencial. En aquesta desena gala, escollien per a ella un tema molt mogut i encara més difícil com Stronger de Kelly Clarkson.

La noia no està acostumada a fer números de ball tan complexos i se la va notar que estava molt pendent de no equivocar-se. El problema? Que va centrar-se tant en aquesta part que va acabar descuidant la part vocal: “Té mèrit que t’hagis atrevit a creuar unes passes que no havies fet mai i que t’ho hagis après en pocs dies. Et volem felicitar i animar a què segueixis explorant aquesta part, ja que tens força i ho has demostrat. El problema és que has tingut molta inestabilitat en l’afinació i t’ha tremolat molt la veu al llarg de tota la cançó. Crec que si abans no he deixat passar el teu company per un error semblant, ara no et puc deixar passar a tu perquè estaria mentint. Em sap greu”, tornava a dir el Lildami.

El resultat de la votació ha estat contundent, però igualment hi ha hagut fans de la Clàudia que han lamentat la decisió del jurat en considerar que s’havia superat a si mateixa i que ho haurien d’haver valorat: “Probablement, la Clàudia hagi fet l’actuació més complicada i completa de la nit, cosa que no han valorat. Em sento orgullós d’haver votat per ella a la repesca”.

Probablement la Clàudia hagi fet l'actuació més complicada i completa de la nit, cosa que no han valorat. Em sento orgullós d'haver votat per ella a la repesca. #EuforiaTV3 — Rafa (@rafter29) May 27, 2022

Com dèiem, l’expulsió de la Clàudia ha semblat justa en general perquè no està al nivell del Pedro. Ell forma part dels preferits del programa i havia d’estar entre els sis semifinalistes, entre els que va destacar el Triquell com a favorit de la nit.