L’Estela explica el motiu darrere la seva controvertida expulsió a ‘Eufòria’

L’expulsió de l’Estela d’Eufòria encara porta cua. La seva sortida segurament ha estat un dels moments més controvertits del programa musical de TV3, que aquesta nit prepara una gala especial on el favorit tindrà immunitat durant dues gales i passarà directament a les semifinals. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la concursant ha explicat el motiu que ella creu que hi ha darrere la seva expulsió, que l’ha deixat tocada. “Em van dir que no vaig emocionar [amb la cançó], però jo la vaig agafar en un altre punt”, ha dit.

L’Estela, que malgrat tot el que ha passat no ha perdut el bon humor, creu que si hagués fet la mateixa actuació al principi del programa, el jurat hauria “flipat”, però reconeix que ara “no n’hi ha prou amb fer-ho bé”. La direcció d’Eufòria havia triat Ara que tinc vint anys de Joan Manel Serrat, un clàssic català que ella no coneixia. La carnissera catalana assegura que tenia clar que aniria a la zona de perill. “Amb el repartiment de cançons ho vaig veure”, ha explicat.

Diferències amb el criteri del jurat d”Eufòria’

“[El jurat] la sentia com una canço melancòlica i jo la vaig agafar des de l’orgull perquè penso que amb 20 anys no podia agafar-la així“, ha dit. De fet, ella ha revelat que havent cantat amb angines “vocalment” no havia estat la seva millor actuació i, en canvi, el jurat li van donar “un 10 absolut”. El problema és que no els va acabar de convèncer la seva posada en escena. “Emocionalment, tinc dubtes, perquè no m’ha acabat de fer el pes. A nivell d’emoció, no ens has convençut”, li van dir l’Elena Gadel i el Lildami.

L’Estela opina sobre la seva expulsió d’Eufòria – TV3

L’Estela ha assegurat amb to de broma que no sap si veurà la gala d’aquest divendres perquè “remou moltes coses”, tot i que ha confessat que “segur” que l’acaba veient perquè ara ja està enganxada i vol saber com els va als seus companys de programa.

L’Estela, satisfeta amb el seu pas per ‘Eufòria’

Fa un parell de dies l’Estela va explicar que estava molt satisfeta amb el seu pas per Eufòria. “No m’esperava marxar amb aquesta actuació, perquè he notat tant el suport de la gent… Però em quedo amb el fet que he marxat del programa amb una actuació que vocalment ha estat de 10. Amb una altra, potser hauria estat pitjor. No he transmès emocionalment, però això de les emocions i els sentiments és tan relatiu… Tenia angines, i potser estava més pendent de la veu que del que transmetia”, va afirmar al Tot es mou.

L’Estela, en una de les darreres actuacions a ‘Eufòria’ – TV3

La concursant ha confessat que des de la seva expulsió ha viscut una muntanya russa d’emocions. “Estic bé i assimilant, a poc a poc, que això és un joc que acabarà per tothom. Divendres em vaig prendre l’expulsió superbé perquè això acaba i ara m’ha tocat a mi, dissabte va ser un dia de transició i diumenge va ser el dia que pitjor ho he passat… Estava bastant trista, la veritat, perquè sempre és un dia molt maco per a nosaltres perquè és quan fem la jornada completa de 12 hores per preparar la següent actuació. Em vaig sentir buida, però vaig anar a la platja per descansar una mica que també ho necessitava”.

Respecte a la seva travessa pel tram final del programa, l’Estela creu que “guanyarà la Mariona”, tot i que a ella li “encantaria” que la victòria se l’endugués la Núria. “Sento que ho té tot: l’espectacle, sap cantar, sap ballar, el carisma… He treballat tres vegades amb ella i la seva manera de treballar m’encanta, he après molt amb ella, m’ha ajudat tant…”