Drama a ‘Eufòria’: molta indignació per l’expulsió injusta de l’Estela

Eufòria ha viscut una de les nits més dramàtiques. Després de la gala de repesca, era el torn de recuperar la mecànica habitual amb nominacions i una expulsió. El que pocs s’esperaven era que acabarien expulsant una de les preferides des que comencés el procés de càsting, l’Estela, qui molts consideren que tenia la millor veu de tota l’edició. Però anem a pams.

Després d’unes actuacions de molt nivell, arribava el torn de la carnissera catalana més extravertida. La direcció havia escollit per a ella Ara que tinc vint anys de Joan Manel Serrat, un clàssic català que ella no coneixia. De fet, aquesta era la primera vegada que la feien cantar en la seva llengua materna. Com sempre, la jove clavava la cançó vocalment tal com reconeixia el jurat: “Un 10 absolut”. El problema? Que consideraven que no havia acabat de transmetre gaire: “Emocionalment tinc dubtes, perquè no m’ha acabat de fer el pes. A nivell d’emoció, no ens has convençut”, li deien l’Elena Gadel i el Lildami. El resultat? Enviada directament a la zona de perill una altra vegada, el que enfadava als teleespectadors en tenir clar que no s’ho mereixia.

🎤 L'Estela s'acomiada d'@EuforiaTV3, i la Clàudia, repescada la setmana passada, es salva amb el 52% dels vostres vots! 🔥 #EufòriaTV3 pic.twitter.com/z5jZFZrLbI — TV3.cat (@tv3cat) May 13, 2022

El jurat tampoc no va encertar gaire en nominar el Joan, que engegava el programa amb una actuació increïble que feia a mentre patinava. Interpretar la versió catalana de Disco inferno amb uns patins sobre rodes no és gens fàcil, però ell va fer-ho genial. El Marc Clotet no va perdonar que el cantant no vocalitzés en algunes parts del tema: “M’he perdut molt i no puc deixar-te passar directament”. L’altra nominada va ser la Clàudia, la jove d’Amposta que havia de cantar Ironic d’Alanis Morissette. Els membres del jurat la van enviar a la zona de perill en considerar que la repescada havia tingut problemes d’entonació i de pronúncia de l’anglès.

Llavors arribava el torn de la valoració del VAR musical. Jordi Cubino no va voler ampliar la llista de nominats, deixant-ho tot com estava. Serien els coaches els qui ajudarien els concursants nominats. Com? Salvant el Joan, ja que creien que s’havia de premiar la seva actitud positiva durant la setmana. Les nominades finals eren l’Estela i la Clàudia, una de les preferides contra la noia que acabaven de repescar sorprenentment la setmana passada. El que ningú no s’esperava era que les votacions dels teleespectadors fossin tan ajustades, amb un 52% i un 48% dels vots respectivament. I la sorpresa més gran? Que acabés sent l’Estela l’eliminada.

Crítiques ferotges al jurat i acusacions de tongo

Com dèiem, aquesta decisió no ha agradat gens a la xarxa. Molts consideren que tot és culpa del jurat, que tindria favoritisme cap a alguns dels concursants i que no ho dissimulen gens: “Fareu guanyar la Mariona o el Triquell, això es veu d’una hora lluny. Tongo!”, “Crec que la majoria estem d’acord que aquest jurat fa vergonya! Feu-vos-ho mirar perquè es veu a una hora lluny el favoritisme amb certs concursants. El proper divendres canviaré de canal” o “Gens d’acord. L’Estela és una de les grans veus del programa. No té sentit que marxi ella i es quedin Clàudia o Edu, per exemple, quan ella els supera clarament. De vegades el jurat fa unes cagades molt grosses amb les nominacions”.

Favoritismes a saco!! Fareu guanyar a la Mariona, o al triqui, això es veu d'una hora lluny….#tongotv3!!!! — manel llorens (@ManniLlorens) May 13, 2022

Crec que la majoria estem d'acord que aquest jurat fa vergonya! Feu-s'ho mirar perquè es veu a una hora lluny el favoritisme amb certs concursants. El proper divendres canvio de canal — Alf (@Alfterhour) May 13, 2022

Gens d'acord. L'Estela és una de les grans veus del programa. No té sentit que marxi ella i es quedin Clàudia o Edu, per exemple, quan ella els supera clarament. De vegades el jurat fa unes cagades molt grosses amb les nominacions. #tongoforia — Begotxu 💚 (@begotxu_q) May 13, 2022

Hi ha hagut d’altres encara més contundents: “Acomiadar l’Estela ha estat una injustícia i ha demostrat que el jurat no està qualificat per valorar una veu amb tant talent. Avui Eufòria m’ha decebut molt”, “El programa ha perdut una de les millors veus que tenia. Gens just”, “Flipant molt fort amb l’expulsió de l’Estela… Les nominacions del jurat no estan a l’altura, és molt lamentable. Tongo” o “Estic indignat amb el programa, s’han carregat a la millor explicant que era un 10 tècnicament cantant. És acollonant, quina vergonyeta i quanta enveja. Millor la Scorpio, Núria etc? No en teniu ni idea, per mi avui ha estat el final d’Eufòria“.

Acomiadar l'Estela ha estat una injustícia i ha demostrat que el jurat no està qualificat per valorar una veu amb tant talent. Avui Eufòria m'ha decebut molt. — Montse Mengual (@1montse1) May 13, 2022

El programa ha perdut una de les millors veus que tenia. Gens just. — DonkeyKong (@DoonkeeyKoong) May 13, 2022

Flipant molt fort amb l'expulsió de l'Estela… Les nominacions del jurat no estan a l'alçada, és molt lamentable. #tongoforia #euforiatv3 — Begotxu 💚 (@begotxu_q) May 13, 2022