L’Estela, molt afectada després de l’expulsió d’Eufòria: “Dia difícil”

Eufòria ha batut nou rècord d’audiència aquest divendres, amb un 19,3% del share que demostra que el programa musical de TV3 no té fre. En aquesta ocasió, el concurs pràcticament va doblar els teleespectadors d’Antena 3. Un dels punts més comentats de la gala va ser la inesperada expulsió de l’Estela, la que va indignar de mala manera els seguidors de l’espai. Ningú no s’esperava que acabés sent eliminada quan es tracta d’una de les preferides ja des del procés de càsting, quan va demostrar que té una de les millors veus. La seva darrera actuació no va ser la millor, això és cert, ja que no va aconseguir transmetre tant com altres vegades. No va ajudar que escollissin per a ella el tema Ara que tinc vint anys de Joan Manel Serrat, la que representava la primera vegada que cantava en aquesta llengua. Els membres del jurat van destacar que havia fet una actuació vocal “de 10”, però castigaven que no convencés massa emocionalment.

La decisió del jurat enfurismava els teleespectadors, que els hi deien de tot a través de la xarxa: acusacions de tongo i favoritismes, crítiques ferotges i molta indignació. Entre alguns dels comentaris? “Estic indignat amb el programa, s’han carregat a la millor quan reconeixien que era un 10 tècnicament cantant. És acollonant, quina vergonyeta i quanta enveja. Millor la Scorpio, Núria etc? No en teniu ni idea, per mi avui ha estat el final d’Eufòria“.

L’Estela s’acomiada d’Eufòria amb un escrit molt tendre

I davant de tot això, com ha reaccionat la protagonista? La jove carnissera ha volgut acomiadar-se del programa amb un post en el seu perfil d’Instagram molt tendre. En ell, el que ha acompanyat de fotografies de l’última gala, dona les gràcies a totes les persones que han estat al seu costat al llarg d’aquesta aventura: “Fins sempre, Eufòria. I fins aquí el meu pas per aquesta meravellosa experiència que tant m’ha regalat. Quin orgull haver pogut ser part d’aquest projecte tan gran… Gràcies de tot cor a tots per l’oportunitat i per haver cregut en mi, he après tant de vosaltres”, deia tot referint-se als coaches.

També ha volgut aplaudir la feina de l’equip de maquillatge i vestuari: “Gràcies per ajudar-me tant a veure’m bé, per entendre’m i escoltar-me. M’heu fet sentir una reina amb tots els outfits. I a l’equip de la maquilladora, per deixar-me sempre com una estrella! Sou meravelloses i un equipàs“. Ha etiquetat tothom, fins i tot aquells que treballen darrere de les càmeres: “Sense vosaltres això seria impossible. Gràcies per crear un ambient tan bonic i treballar tan durament perquè això tiri endavant”.

I, com era d’esperar, també ha tingut paraules cap als seus companys d’edició: “I a la meva nova família, als meus 15 germans que m’acompanyaran tota la vida”. Un escrit d’agraïment que acaba amb una promesa optimista: “Ara comença la part bona, família”.

Expulsen l’Estela d’Eufòria, que s’acomiada del programa | Instagram

La concursant, afectada per l’expulsió d’Eufòria

L’Estela està molt agraïda per haver tingut una oportunitat com aquesta, el que fa que s’adoni que és probable que mai no torni a viure res similar. Aquest cap de setmana, el primer com a eliminada d’Eufòria, l’ha passat a la platja mentre intentava desconnectar de tantes emocions. Així ho ha mostrat en el seu perfil d’Instagram, en el que ha compartit una fotografia des de davant del mar. Poc després, se sincerava amb els seguidors i reconeixia que està bastant afectada per l’expulsió: “Carinyets, avui ha estat un dia superdifícil per a mi. M’estic permetent passar el procés de “ruptura” amb el programa i la rutina que tenia. Volia agrair tots els missatges de suport i d’amor que m’heu enviat i dir-vos que em feu sentir estimada i valorada a parts iguals. Gràcies”, deia en una publicació que ha agradat els fans que ha aconseguit arran de la seva participació en el programa de TV3.

Estela, a la platja després de l’expulsió | Instagram

La concursant es mostra afectada | Instagram

De ben segur que continua en contacte amb els concursants actuals, així com també es deixa cuidar per tots els eliminats que hi ha hagut abans d’ella. El final del programa comença a veure’s a l’horitzó, el que manté els teleespectadors molt encuriosits.