Elena Gadel, amb la boca oberta per les divertides ocurrències dels fills

Elena Gadel és una de les cares més estimades de TV3 gràcies al seu paper de la Noe a Com si fos ahir. Aquestes últimes setmanes, a més a més, l’exconcursant d’Operación Triunfo és notícia pe ser membre del jurat d’Eufòria. El concurs musical està fent unes audiències increïbles i generant encara més repercussió a la xarxa. Aquesta feina nova l’ha catapultat a la fama entre els més joves, aquella franja que era massa petita quan ella estava a OT i que tampoc no té edat per veure la sèrie dels migdies de la cadena catalana. És ara quan té més fama, la que l’ajuda a anar guanyant seguidors a Instagram a poc a poc. És aquí on mostra la seva cara més humana, un espai que fa servir com a finestra perquè els fans puguin tenir també un petit tast de la seva vida privada.

Precisament això és el que ha passat aquestes últimes hores. L’actriu i cantant està casada amb Toni Pagès, el bateria de l’exitós grup català Blaumut, amb qui té dos fills: el Nil i la Maria. D’ells en publica un munt, de fotografies. Ara bé, el que més gràcia fa són els vídeos que comparteix de tant en tant. En ells, mostra moments quotidians que treuen a la llum la bona sintonia familiar que es respira a casa seva.

Aquest matí, l’Elena no s’ha volgut perdre la jornada de vaga organitzada pels mestres. A més a més, ha aprofitat que era al carrer per fer una sessió de fotos improvisada a la seva filla davant de la Sagrada Família. Ara bé, el millor havia arribat una mica abans.

Elena Gadel presumeix de filla a Instagram

El fill de l’Elena Gadel, un artista amb només 5 anys

L’Elena Gadel s’ha quedat amb la boca oberta en veure el paper que havia col·locat el seu fill a la porta de l’habitació. El petit Nil, de només 5 anys, toca la bateria com el pare. El problema? Que no vol que el molestin quan està en ple procés creatiu i opta per tancar la porta i demanar a tothom que no entri. El nen, de fet, ho ha deixat per escrit en un missatge ple de faltes que ha fet molta gràcia a la mare. Tant és així, que ha volgut compartir-ho amb els seguidors: “5 anys. No passar a la meva habitació perquè estic tocant la bateria. 5 anys. Ànims”, deia tot deixant caure que creu que el fill els farà patir d’aquí a uns anys.

L’Elena Gadel ensenya el missatge del fill | Instagram

La filla de la cantant ha heretat la seva passió per la música

Després, era la filla la protagonista d’una altra publicació en la que Elena Gadel mostrava com la petita anava cantant a ple pulmó durant el trajecte en cotxe. El més divertit és que la petita estava cantant Frozen quan, de sobte, s’inventava una part de la lletra de la cançó. L’Elena no podia més que riure: “S’ha inventat que la cançó de Frozen diu “La nena està constipada”. Anar en cotxe relaxa”, ironitzava. Una situació molt còmica que viuen molts altres pares cada dia, per la qual cosa l’Elena ha volgut ensenyar que els seus passejos en cotxe no són res avorrits.

L’Elena Gadel mostra com canta la filla | Instagram

El que queda clar és que la nena ha sortit a la mare amb passió per la música, mentre que el nen està aprenent el mateix instrument que el pare. Tot queda a casa, que diuen. Una família divertida que s’ho passa bé i que no dubta en mostrar-se naturals a través de les xarxes socials.