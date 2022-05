El Joan d’Eufòria, crític: “Tenia claríssim que seria l’expulsat”

El Joan ha estat el darrer expulsat d’Eufòria, un comiat sensible que no ha agradat gaire perquè era un dels personatges més estimats i cridaners. El públic va tenir clar que preferien que marxés ell, per això, el que va demostrar que un 75% dels vots fossin favorables per salvar l’Edu. Per tal de parlar de la seva expulsió, el jove manicurista ha acudit al Tot es mou aquest dilluns i ha sorprès amb unes declaracions molt contundents.

En primer lloc ha volgut deixar clar que està bé i que s’ho ha passat pipa en el concurs de TV3: “He fet de tot, la veritat. He cantat, he patinat, he plorat i he ballat. Què més puc demanar? A més a més, ara surto al carrer i la gent m’atura per dir-me coses maques. Que em diguin que els va encantar la teva actuació m’omple moltíssim, és el millor d’aquest programa”. Reconeix que ha estat ara que l’han expulsat quan s’ha adonat del gran èxit del concurs: “Des de dins no te n’adones de la repercussió que hi ha. Que el 16 de juliol actuarem al Palau Sant Jordi! És el meu somni i encara no m’ho crec. L’any passat estava ben feliç amb el meu contracte com a manicurista i mira’m ara…”.

Però, com dèiem, l’entrevista ha cridat l’atenció per la sinceritat del jove. El Joan ha estat un dels pocs que s’ha atrevit a acusar el programa d’assignar-li una cançó que no era gens del seu estil i que sabien que podia provocar la seva expulsió: “No em va fer gràcia que em donessin aquest tema perquè de seguida vaig saber que seria jo l’expulsat de la gala, ho tenia claríssim. De fet, vaig arribar a reunir els meus companys abans de sortir a l’escenari per dir-los que sabia que marxaria i que els volia agrair tota l’estima d’aquestes setmanes. Tenia tan clar que em farien fora, que vaig decidir engegar-ho tot a fer punyetes i gaudir al màxim de la meva última actuació. De fet, és de les gales que més he gaudit”.

Què farà el Joan ara que l’han expulsat d’Eufòria?

L’Elena Gadel el va enviar a la zona de perill perquè havia notat errors d’afinació i perquè creia que el Joan no havia aconseguit transmetre massa. Ell li va dir que l’entenia, una empatia que ha tornat a demostrar: “He llegit moltes crítiques cap al jurat i vull dir que estan fent la seva feina, que hem de pensar que cada vegada és més difícil i s’han d’aferrar als petits errors que fem perquè han de nominar a algú”.

S’ha acabat el seu pas per Eufòria, un moment trist que aprofitarà per descansar i recarregar piles: “El primer que he fet ha estat reservar uns vols cap a Menorca per desconnectar uns dies perquè m’ho mereixo. Seguiré en el món artístic, això segur, perquè és el que em fa vibrar. Això només és el principi. Cada divendres veuré Eufòria a casa amb crispetes i ganes de veure què passa. No votaré, això no, ja que per mi tots ells són guanyadors i no puc escollir-ne un perquè me’ls estimo molt. Tampoc no us diré qui crec que guanyarà perquè no m’agrada mullar-me. Només diré que crec que la Mariona podria ser una bona guanyadora, encara que també ho podria ser la Scorpio o tots els altres”.

El Joan comenta la seva última actuació | TV3

En el cas del Joan, més enllà de la bona veu i el xou que ofereix, és la gran visibilitat que ha donat del col·lectiu homosexual el que l’ha ajudat a tenir molts fans: “Crec que el millor que té Eufòria és que permet donar visibilitat a col·lectius molt diferents, ja que cadascú de nosaltres té alguna cosa. La meva lluita és molt clara, volia fer evident la meva orientació sexual per ajudar altres nois. Molta gent m’ha escrit per Instagram per donar-me les gràcies, de fet. i crec que els joves necessiten referents. A mi, per exemple, m’hauria agradat veure un programa com aquest, ja que tot el camí m’hauria estat més fàcil”.