Toni Cruanyes deixa clar quins són els seus concursants preferits d’Eufòria

Eufòria continua creixent i creixent, amb uns teleespectadors molt fidels que ajuden TV3 a ser el líder d’audiència indiscutible cada divendres. La gala d’aquest divendres va ser especial, ja que incorporava la novetat del concursant immune: la Mariona va ser escollida com la primera semifinalista del programa, que engega la seva fase final per desgràcia dels seus fans. Més de 50.000 persones van voler votar per decidir qui havia de ser l’expulsat de la nit, després que el jurat col·loqués en la zona de perill l’Edu i el Joan. La resposta va ser contundent, ja que el 75% va votar a favor de la permanència del primer. Ara bé, sembla que també van quedar teleespectadors descontents… com és el cas del presentador del Telenotícies de TV3, en Toni Cruanyes.

El català ha reconegut ser fan de l’espai gairebé des del principi de la seva emissió, però mai fins ara s’havia mostrat tan clar pel que fa a les seves preferències. Aquest divendres no s’ha mogut de davant de la televisió, tal com demostren tots els tuits que va publicar per anar comentant la gala. El que va voler deixar clar? Que té molts preferits i que no acaba de decidir-se. Un dels que més li van agradar? El Triquell amb la seva versió d’Al Vent: “Per mi, favorit. Que difícil fer-se’l seu!”, reflexionava en Cruanyes.

Al Vent!!! Per mi, favorit… 💨 que difícil fer-se’l seu! #EufòriaTV3 — Toni Cruanyes (@Toni_Cruanyes) May 20, 2022

Toni Cruanyes, enfadat amb l’expulsió del Joan

El periodista va aplaudir la interpretació que havia fet el Joan, el que fa pensar que no deu estar gaire content amb la seva expulsió: “Joan estil Loco Mía, m’ho he passat molt bé!”, deia. De la mateixa manera, també ha aplaudit com ho ha fet la Clàudia, una de les repescades d’aquesta edició que està demostrant que el públic ho ha fet molt bé en escollir-la per tornar a formar part de l’equip de concursants. També ha alabat el salvat de la nit, l’Edu, qui assegura que té una fan a casa seva: “A casa l’Edu té una fan incondicional que no fa més que imitar-lo tota la setmana i tindrem My bad habits get to you a totes hores”.

Joan estil Loco Mía… 🌈👙 m’ho he passat molt bé!!! #EufòriaTV3 — Toni Cruanyes (@Toni_Cruanyes) May 20, 2022

Clàudia!!! Com he xalat 😜🌈👏🏻 #EufòriaTV3 — Toni Cruanyes (@Toni_Cruanyes) May 20, 2022

A casa l’Edu té un fan incondicional que no para d’imitar-lo tota la setmana i tindrem «My bad habits get to you» a totes hores… ✅💪🏻 #EufòriaTV3 — Toni Cruanyes (@Toni_Cruanyes) May 20, 2022

Pot semblar que al Toni Cruanyes li agraden tots, però també s’intueix que té un parell que li agraden una mica més. Parlem del Pedro i la Mariona, concretament, dos dels preferits per al jurat i per a la gran majoria dels teleespectadors. Sobre el Pedro ja avisava que creia que faria una bona actuació: “Pedro cantant Hentai de Rosalía… quin perill”, poc abans de tirar-li florets: “Pedro favorit! Hentai al·lucinant”, deia. Els membres del jurat no van opinar de la mateixa manera i el van enviar a la zona de perill, però finalment els professors el van voler salvar.

I sobre la Mariona, què ha dit el presentador? Bàsicament, que està “bojament enamorat” d’ella i de la seva interpretació d’una cançó de Beyoncé, la que suposava tot un repte perquè mai fins ara havia tingut un tema tan potent i amb tant de ball a les seves mans.

El presentador de TV3 diu quins són els seus preferits

Pedro cantant Hentai de Rosalía… quin perill! #euforiatv3 — Toni Cruanyes (@Toni_Cruanyes) May 20, 2022

Crazy in love ❤️❤️❤️ amb la Mariona #EufòriaTV3 — Toni Cruanyes (@Toni_Cruanyes) May 20, 2022

Com no podia ser d’una altra manera, en Toni també ha volgut tenir bones paraules cap a la Núria. La de la Garrotxa té una veu molt bonica i particular, un estil personal que la converteixen en una de les més estimades. El periodista ha volgut qualificar-la de “moooolt potent”, una descripció que deixava escrita tot demostrant que està d’acord amb l’opinió d’un teleespectador que deia que la interpretació de la Núria li havia semblat espectacular i molt gran.

És que la Núria és moooolt potent! #euforiatv3 https://t.co/BBNYXjXIPi — Toni Cruanyes (@Toni_Cruanyes) May 20, 2022

Curiosament, de l’única concursant de qui no ha dit res és sobre la Scorpio… vol dir això que és l’única que no li agrada? O que quan va actuar no estava atent del tot? Sigui com sigui, el que ha encantat als seguidors del presentador és que es mostri eufòric per Eufòria i que no dubti en treure a la llum què pensa sobre els concursants.