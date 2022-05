Bomba a ‘Eufòria’: els 16 concursants faran un concert al Sant Jordi

La novena gala d’Eufòria ha complert amb el que prometia: emoció, festa i una concursant classificada per semifinals. I per si això no fos suficient, també va deixar una notícia bomba: els presentadors del concurs estrella de TV3, Marta Torné i Miki Núñez, van anunciar només començar la gala que els 16 concursants d’Eufòria faran un concert al Palau Sant Jordi aquest estiu. La notícia ha estat rebuda amb entusiasme entre els fans eufòrics més entregats, que feia molt temps que reclamaven una actuació en directe de tots els seus concursants preferits.

L’esperat concert serà el dissabte 16 de juliol a les 21.00 al Palau Sant Jordi, així que tothom ja pot anar marcant en vermell l’agenda per reservar el dia. Segons ha informat TV3, les entrades estaran disponibles a partir del pròxim dimarts 24 de maig a les 12.00 del migdia. Tota la informació està disponible a la web oficial del programa i l’enllaç a la plataforma de compra. Però la televisió catalana s’ha guardat una sorpresa més: et pots registrar al web per tenir accés a la venda de manera anticipada i així garantir que no et quedes sense.

Voleu assistir al concert d’Eufòria?! Un espectacle únic amb els 16 eufòrics!



16/07/2022. 21.00 hores. Palau Sant Jordi. BCN. Preus a partir de 18 euros!



Registra’t per accedir a la venta anticipada. Ràpid, que les entrades volen: https://t.co/CsER7RxdEI#EufòriaTV3 pic.twitter.com/VUYCUcBJzy — Eufòria (@EuforiaTV3) May 20, 2022

L’actuació al Sant Jordi dels concursants d’Eufòria reunirà a tots els participants que han passat pel programa, que interpretaran un repertori de les millors cançons que s’han sentit al llarg del concurs. Els organitzadors han promès que la posada en escena serà “espectacular” i que tindrà el “segell propi” de les gales que tant han enamorat els espectadors catalans. A més, com ja ens tenen acostumats, també han dit com qui no vol la cosa que hi haurà, com a mínim, una “sorpresa memorable” –potser una gira per diverses localitats catalanes?–.

Eufòria ja té primera semifinalista

Després de la consternació general per l’expulsió de l’Estela –que aquest divendres va explicar el motiu que ella creu que hi ha darrere–, la novena gala d’Eufòria era molt esperada perquè la direcció del programa havia anunciat un nou gir de guió: el concursant que aconseguís asseure’s a la cadira del preferit tindria immunitat durant dues gales, la qual cosa a la pràctica significava que el guanyador es convertiria automàticament en el primer o la primera semifinalista.

I la primera semifinalista –segurament com no podia ser d’una altra manera– va ser la Mariona, una de les favorites per guanyar el programa, que va ser un autèntic huracà interpretant Crazy in love de Beyoncé. El jurat no va tenir gaire dubtes i la va enviar cap a la cadira de favorit, que la salva d’anar a la zona de perill a la desena gala, on només actuarà per lluir-se, i li garanteix la presència a les semifinals del programa, que se celebraran el pròxim 3 de juny amb la participació de sis concursants.

Però no tot podia ser alegria. Arribat el moment de les votacions, el jurat ve decidir que l’Edu i el Joan eren qui més es mereixien acabar a la zona de perill. El Jordi Cubino, des del VAR, també hi ha afegit el Pedro, però el de Sant Fruitós de Bages ha respirat tranquil quan ha estat amnistiat. L’Edu, que havia cantat Bad Habits d’Ed Sheeran, i el Joan –a qui va tocar Sé que lluitaràs, una adaptació de World, hold on, de Kate Ryan– s’han hagut d’enfrontar a les votacions dels teleespectadors. L’audiència ho va tenir clar: el Joan cap a casa i l’Edu salvat amb el 75% dels vots. Res a fer.

El Joan i la resta de concursants que han abandonat el programa de TV3 tenen ara una nova oportunitat de retrobar-se amb els seus companys i els fan a sobre de l’escenari del Palau Sant Jordi.