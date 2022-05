Confessions picants i molt sorprenents dels concursants d’Eufòria

Eufòria engega la seva fase final, un concurs musical que ha estat un èxit i que acabarà el pròxim 17 de juny. Aquest divendres emetran una gala molt esperada, en la que la Mariona tindrà immunitat gràcies a haver estat la preferida de la setmana passada. A més a més, com a novetat incorporaran la possibilitat d’enviar preguntes als concursants en directe. Aquest dimarts es van posar a la venda les entrades per al concert del 16 de juliol, en el que tots ells actuaran en el Palau Sant Jordi. Com era d’esperar, l’expectació era màxima i pràcticament s’havien esgotat les entrades en poc més de 24 hores. Davant d’aquest èxit en la venda de localitats, han decidit ampliar l’aforament.

Avui els nois i noies d’Eufòria són notícia per un tema totalment diferent. L’Estela, que va ser expulsada fa quinze dies, és la més activa a Instagram de tots ells. En la primera entrevista que va concedir com a exconcursant, va deixar clar que troba molt a faltar els companys. Per tal de recordar la seva estada junts, ha compartit un vídeo en el seu perfil d’Instagram que resumeix el cap de setmana que van passar tots junts en una casa rural.

Els concursants d’Eufòria, junts en una casa rural | Instagram

Així ha estat la primera convivència dels concursants d’Eufòria

El programa va organitzar una estada per als participants, que van connectar i conèixer-se una mica més entre ells gràcies a unes convivències que encara reviuen de tant en tant: “Em venia molt de gust deixar això per aquí i deixar constància del que arribo a troba a faltar a aquesta gent i als que hi falten. Desitjant que ens reunim tots de nou”, ha escrit l’Estela tot acompanyant les imatges.

En el vídeo, de cinc minuts de durada, se’ls veu passar-s’ho d’allò més bé: “Estava arribant un punt amb molta tensió i necessitàvem un dia d’esbarjo per tornar a unir-nos. Ara va tot ràpid i no tenim temps per xerrar. Ara, també dic que crec que ens barallaríem si estiguéssim les 24 hores junts tot el dia. Ningú no entendrà tant aquesta experiència com nosaltres i és molt maco crear vincles bons amb persones que no tenen res a veure amb tu”. En un atac de sinceritat, el Pedro reconeixia que va entrar al concurs molt amargat i que ara creu que és millor persona. La Núria, per la seva banda, ha dit que la fama no l’ha afectat tant com s’esperava.

Els concursants d’Eufòria, junts de casa rural | Instagram

Els concursants d’Eufòria juguen a veritat o atreviment

La part més curiosa arribava poc després, quan jugaven al veritat o atreviment més clàssic. Gràcies a la seva sinceritat, hem sabut que el Triquell és el noi més desitjat, ja que la Núria tindria relacions sexuals amb ell i el Joan es casaria amb ell. Ha sorprès que la Núria esculli la Mariona com a hipotètic dona, així com que el Joan deixi caure que tindria relacions amb el Lildami. Pel que fa a les proves, el Pedro s’atrevia a fer un striptease mentre que el Joan feia 30 flexions.

I què van pensar l’un de l’altre quan es van conèixer? El més transparent era el Joan, que reconeixia que va criticar el look del Triquell en el càsting: “Pensava que el xandall que duies era molt antic, que podria caminar sol”. La Núria aprofitava per etzibar una petita clatellada a la Mariona: “Quan et vaig veure per primera vegada em va donar la sensació que eres seca i molt rància“. Un vídeo que revela com són fora del programa en directe, un grup de joves que tot just comencen en un món complicat però que confien poder arribar lluny gràcies a l’expectació mediàtica que els ofereix aquest programa de TV3.