El Joan d’Eufòria revela quin és el gran hàndicap del programa

Eufòria emetrà aquesta nit la desena gala, una de les últimes abans d’entrar a la fase final del programa de TV3. Les semifinals estan a l’horitzó i els nervis comencen a evidenciar-se en els concursants, que poden passar a la ronda final en cas de no ser l’expulsat en aquesta gala. Només sis concursants, dels setze que van entrar, podran lluitar per aconseguir un lloc en la gran final que s’emetrà el pròxim 17 de juny. De moment, l’única que té garantida el pas a la pròxima fase és la Mariona perquè va ser escollida com a preferida i gaudirà d’immunitat en la gala d’aquesta nit. Una de les novetats d’aquest programa? Que els concursants respondran preguntes dels teleespectadors en directe, el que permetrà que els puguin conèixer una mica més tot deixant de banda el seu talent musical.

El matí de Catalunya Ràdio entrevista el Joan

El darrer expulsat del programa ha estat el Joan, que ha coincidit a l’estudi amb Joan Dausà després d’interpretar una de les seves cançons. La sorpresa va ser que el jove la va convertir en un himne gai, el que ara ha aplaudit l’exitós cantant: “Em va agradar molt perquè era un repte difícil i no saps què fer a l’escenari… És una cançó que costa”.

Una setmana després de la seva expulsió, el Joan reconeix que està millor que mai: “Us he de confessar que aquestes nou setmanes no han estat fàcils perquè fem molta feina. Ara he sortit i he respirat una mica. Penseu que són moltes hores invertides, tens poc temps per preparar-te l’actuació, emocionalment t’afecta molt… A més a més que tens molta pressió perquè ho has de fer bé. El pitjor de tot plegat és que no estàs tancat en una acadèmia, sinó que compagines la feina allà durant unes hores amb la vida fora en la que estàs en contacte directe amb totes les crítiques. No estàs en una bombolla com passa en altres concursos d’aquest estil i crec que aquest és el gran hàndicap d’Eufòria, perquè reps tanta pressió de fora que et costa concentrar”.

La cançó vocalment no em podia lluir, era molt plana i veient el nivell dels altres concursants.. jo sabia que acabaria marxant. Era molt difícil fer els cors perquè havies de fer-los en tres actuacions i arriba un punt en què no pots més. A la gala 5 amb Ho tenim tot em van poder els nervis. No estava preparat per marxar-me, però en aquesta sí que ho estava i vaig marxar amb un gran somriure. He fet aquest salt perquè en la gala cinc encara estàvem tots molt eufòrics, però ara és molt de temps i emocionalment estava cansat. Aquesta nit miraré Eufòria amb la meva família. No votaré, per això, perquè tots són amics meus i està molt difícil. No puc triar un dels meus companys perquè els estimo a tots i tant de bo poguessin guanyar tots. I ho dic de tot cor.

Les cançons que interpretaran a Eufòria aquesta nit



Com és habitual els divendres al migdia, molts dels fans del concurs musical es pregunten quines cançons interpretaran els joves aspirants. El gran número de ball de la nit el protagonitzarà la Núria, que haurà d’enfrontar-se a la seva vergonya i demostrar que pot moure els malucs amb ritme. El tema que han escollit per a ella? Suerte de Shakira. També volen que el Pedro surti de la zona de confort i faci ballar els teleespectadors amb Break free d’Ariana Grande. Una de les que més còmodes se sent amb un tema d’aquestes característiques és la Scorpio, que intentarà fer-se un lloc a la semifinal amb la seva versió més urbana a Abcdefu de Gayle.

Com bé sent habitual, el programa ha escollit un tema reivindicatiu per al Triquell. El jove ha tingut sort i ho tindrà fàcil en la gala d’avui, ja que Tobogan de Zoo encaixa totalment amb el seu estil. A qui sí que han volgut complicar la vida ha estat a la Clàudia, que haurà d’interpretar l’exitosa i molt difícil Stronger de Kelly Clarkson en una posada en escena que volen que sigui “enèrgica”.

L’Edu, per la seva banda, cantarà una cançód’Els Amics de les Arts que no coneixia fins ara, El seu gran hit. Han avançat que la seva posada en escena serà increïble i que durà un vestit molt cridaner. I, finalment, la Mariona cantarà ideal per a la seva veu: La plaça del diamant de Ramon Muntaner. El millor és que ho farà amb tota la tranquil·litat del món perquè no pot ser nominada. Una de les actuacions més esperades de la nit arribarà mentre es duen a terme les votacions. Quina? La de Joan Dausà, que interpretarà Queda’t així com a cantant convidat. Amb tot això, confien tornar a fer una audiència increïble com les darreres setmanes d’emissió.