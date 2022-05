El coreògraf d’Eufòria, indignat amb les decisions dels teleespectadors

Eufòria ha tornat a liderar la nit de divendres amb una gala apassionant en la que han fet fora la Clàudia per segona vegada. L’actuació del Triquell el va fer favorit, en bona part gràcies a la posada en escena que el professor de coreografia va escollir per a ell. Parlem de l’Albert Sala, un coreògraf de qui s’ha parlat molt des que comencessin els càstings del programa de TV3. Per què? En deixar anar frases en anglès de manera constant i poc justificadament, el que fa entre gràcia i rabieta als teleespectadors.

Aquest cap de setmana l’han entrevistat a El Món de la tele, en la que ha presumit d’haver fet tota la seva carrera en televisions estrangeres. Aquesta és la seva primera feina a Catalunya, de fet, el que li fa molta il·lusió. Ara bé, també deixa clar que es nota molt la diferència pel que fa als diners: “A l’estranger tot és possible perquè no hi ha límits econòmics. A Eufòria sempre faig jo el primer pas, ja que intento ser creatiu. Quan em diuen que no hi ha pressupost, no em rendeixo i busco alternatives”.

L’Albert Sala ha demostrat que és un home sincer en les entrevistes que ha concedit a la ràdio des que comencés el concurs musical. No es va tallar, per exemple, en reconèixer que estava defraudat amb la repesca perquè ell volia que tornés a entrar la Llum. En aquesta ocasió, ha tornat a dir el que pensa: “Trobo molt a faltar la Llum, sí, aportava un punt de xou que els altres no donen. Per una altra banda, també crec que és una pena que el Joan hagi marxat sense poder demostrar el potencial de veu que té. I l’Edu crec que és qui més suport té dels fans, el que es va guanyar fent campanya arreu de Catalunya quan es va jugar la repesca després de ser eliminat”.

El coreògraf d’Eufòria, en un dels càstings | TV3

Què pensen els concursants d’Eufòria sobre el programa?

El coreògraf té informació privilegiada en treballar a dins del programa i moure’s pel backstage durant les gales. És gràcies a això que pot afirmar que sap què pensen els participants del programa fins ara: “Els concursants van molt cansats. A vegades em diuen que tenen ganes que tot això s’acabi perquè tenen molta pressió”, ha etzibat.

El coach està molt satisfet amb la feina dels semifinalistes, que ho donen tot a les actuacions amb unes coreografies molt potents que s’aprenen en pocs dies: “Les meves expectatives s’han vist superades. Quan em van dir que el programa es feia a TV3, vaig pensar que faríem el que podríem. Ara bé, el resultat m’ha al·lucinat. Això és un abans i un després i espero que segueixi”.

I sobre el concert que faran els concursants al Palau Sant Jordi el pròxim dia 16 de juliol, què n’opina? Certament és una oportunitat increïble per als joves, els qui té clar que l’aprofitaran al màxim: “El concert serà molt heavy. Serà un 2.0 de tot el que es pot veure a televisió. Hi haurà foc i el que faci falta perquè sigui un xou de somni”.

L’Albert Sala ensenya a ballar la Carol Rovira d’Eufòria

Juntament amb la Carol Rovira, l’Albert Sala és qui més comentaris rep a la xarxa des que comencés aquesta primera edició d’Eufòria. La professora d’interpretació és molt estimada, el que demostren la gran legió de fans que ha aconseguit. Durant la gala d’aquest divendres, tots dos van voler sumar-se a l’alegria dels concursants provant la coreografia que va ballar la Núria, tal com van publicar en el compte d’Instagram del programa. L’actriu va demostrar un talent ocult en seguir els passos a la perfecció i als teleespectadors els va fer molta gràcia.

L’Albert ensenya a ballar la Carol Rovira | Instagram

Que el programa s’ha convertit en la sorpresa de la temporada queda més que clar. Els concursants estan triomfant, la cadena s’ha coronat i també els professors estan guanyant una repercussió mediàtica que els pot ajudar molt amb les seves respectives carreres.