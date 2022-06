Arriben els primers duets a ‘Eufòria’: la semifinal, amb mecànica diferent

Aquest divendres arriba la primera semifinal d’Eufòria. Els seguidors del concurs musical de TV3 estan ansiosos per conèixer quins concursants arribaran a la gran final del pròxim 17 de juny, a la que només arribaran tres d’ells. Després de l’expulsió de la Clàudia, que va abandonar el programa per segona vegada, només queden sis concursants: la Mariona, la Núria, la Scorpio, l’Edu, el Pedro i el Triquell. Tots ells ja han començat a preparar les actuacions d’aquesta gala número onze, la que arriba plena de novetats en el mecanisme de nominació.

La primera de les dues semifinals que tindrà el programa incorporarà la modalitat del duet per primera vegada, el que se sumarà a les actuacions individuals com cada setmana. Podrem veure la Núria i la Scorpio juntes a l’escenari quan interpretin Tell him de Barbra Streisand i Céline Dion; l’Edu i la Mariona amb La gent que estimo d’Oques Grasses i Rita Payés; i el Triquell i el Pedro cantant Under pressure de Queen i David Bowie. El programa ha preparat uns duets bastant equilibrats, doncs, tot repartint els principals finalistes perquè no hi hagi cap actuació clarament superior a la resta.

TV3 anuncia els primers duets d’Eufòria | TV3

Canvi en la mecànica de les nominacions a Eufòria

En acabar el programa, els teleespectadors coneixeran el nom del primer concursant finalista del concurs, que serà aquell que quedi en la cadira de favorit. La dinàmica de les nominacions també serà diferent en aquesta ocasió. A la part final del programa, el jurat decidirà els dos concursants que passen a la segona semifinal, el VAR musical afegirà un tercer finalista i el favorit en serà el quart. Els dos concursants restants seran els nominats, que hauran de demanar els vots de l’audiència per poder passar a la segona semifinal. Un cop allà, el mecanisme serà el mateix per tal que s’escullin els tres concursants que s’enfrontaran en la gran final.

Repartiment de cançons individuals per a la primera semifinal

Aquesta és una de les gales més importants per als concursants, els qui ja estan assajant les cançons que han escollit per a ells. Ara que ja sabem quines cançons interpretaran per parelles, cal saber quines faran de manera individual. El Pedro tindrà el repte d’aquesta setmana deixar enrere el mal tràngol de passar per la zona de perill amb Tornarem de Lax’n Busto. La Mariona podrà cantar un tema de Disney, el que tenia moltes ganes de fer: parlem d’On aniré, l’adaptació al català de la cançó principal de la pel·lícula Vaiana. L’Edu, per la seva banda, ha rebut la bona notícia que han escollit per a ell un dels temes que havia dit que volia cantar durant el seu concurs: l’icònic Sex bomb de Tom Jones.

El Triquell serà el concursant amb un repte més gran, ja que haurà de provar un nou registre amb la complicada Grace Kelly de Mika. El tema té un munt de falsets i manté uns aguts molt complicats que no li posaran les coses fàcils al preferit de la gala anterior. El gran espectacle de la gala d’aquest divendres el protagonitzarà la Scorpio, per això, que interpretarà Fuego d’Elena Foureira, l’exitosa cançó que va interpretar Xipre a Eurovisió l’any passat. Finalment, arribarà la cançó de la Núria. En el seu cas, cantarà l’Only girl in the world de Rihanna i això li permetrà aportar xou i sensualitat.

Les noves cançons d’Eufòria d’aquesta setmana | TV3

L’artista convidat d’aquesta setmana serà Ginestà amb Vull saber de tu, que actuarà mentre el públic voti quin concursant volen que continuï una setmana més en aquesta fase final del concurs. La setmana passada van aconseguir un 17,8% de share que volen superar o, en tot cas, mantenir.