La química entre l’Edu i la Mariona protagonitza els assajos d’Eufòria

Els concursants d’Eufòria es preparen per a l’onzena gala, en la que TV3 ha preparat un canvi de mecànica en les nominacions que esperen que cridin l’atenció dels teleespectadors. Per primera vegada introduiran els duets, el que els fans del concurs musical demanaven des de fa setmanes. El Tot es mou ha tingut accés als primers assajos de la setmana, els que han aprofitat per treure a la llum algunes pistes sobre com anirà la primera de les dues semifinals que tenen preparades.

Han volgut destacar el duet de l’Edu i la Mariona, que interpretaran una cançó molt romàntica que els ha donat peu per comentar la possible química entre ells: “És una actuació molt bonica, amb mirades entre ells que fan pensar coses. De fet, se’ls veu donant la mà i hi ha abraçada final”, deixen caure al programa. Ara bé, cal recordar que la Mariona té parella fora… el que ella mateixa s’ha encarregat de destacar: “Aquesta cançó em recorda al meu xicot i és probable que em posi a plorar enmig de l’actuació per culpa de l’emoció”.

El professor, que no ha pogut evitar fixar-se en el bon rotllo de la parella artística, els ha preguntat si creuen que són els típics joves que tota dona catalana vol a la família. La cantant ha reconegut que a vegades s’ho pensa: “Sí, tens raó que tinc una mica aquesta sensació. A més a més que totes les tietes adoren l’Edu, se l’estimen molt”.

L’Edu i la Mariona cantaran junts divendres | TV3

El Triquell sorprèn amb els primers falsets

Aquesta setmana, el concursant que tindrà el repte més gran és el Triquell. Després de ser el preferit de la gala anterior, ara haurà d’intentar defensar un tema molt complicat com és el Grace Kelly de Mika. La dificultat de la cançó passa pels falsets i la veu aguda que ha de mantenir, la que no podrà fallar mentre segueixi els passos de la coreografia.

Precisament aquests passos l’estan traient una mica de polleguera, tal com ha reconegut davant de l’Albert Sala. El coach de ball li ha deixat clar que no és dels millors en aprendre’s les coreografies: “Et surt millor fer de Triquell que aprendre’t els passos que intentem ensenyar-te”.

El Triquell també actuarà acompanyat del Pedro, amb qui interpreta Under Pressure. En aquest duet, haurien demostrat que poden aconseguir fer una de les millors actuacions de tota aquesta edició: “Em trec el barret perquè és de les millors que hem vist, almenys pel que fa a l’assaig… Després, en la gala de divendres pot passar de tot. Ara bé, repeteixo que ens hem quedat tots amb la boca oberta”.

El Triquell, a l’assaig de coreografia | TV3

La Núria torna a tenir una coreografia complicada

Un altre dels assajos que han mostrat és el de la Núria, que aquesta setmana torna a veure’s amb una coreografia moguda entre les mans. La cantant va començar en aquest concurs amb ganes de protagonitzar actuacions lentes i melòdiques, ja que són les que més fan amb ella i que, a més a més, li permeten presumir de bona veu.

Així han anat els primers assajos d’Eufòria | TV3

En canvi, en aquestes darreres setmanes ha demostrat una evolució cap a les cançons amb més ritme com l’Only girl in the world de Rihanna que haurà de defensar aquest divendres. El professor de ball li ha reconegut que està aprenent moltíssim i que la millora que ha fet en aquest sentit està molt i molt bé. De fet, li ha reconegut que creu que està superant la Mariona en el rànquing de concursants amb facilitat per ballar.