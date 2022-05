Mari Pau Huguet recorda el seu pitjor moment a televisió

Mari Pau Huguet vol tornar a televisió després d’uns anys darrere de les càmeres. Fins ara, la icònica presentadora de TV3 ha estat treballant en el Servei d’Atenció a l’Audiència, en el que ha de respondre les queixes i comentaris que envien els teleespectadors de la cadena. Semblava estrany que una presentadora de tant renom i amb tantíssima experiència com ella no estigui fent res més, per la qual cosa van demanar-li des del Tot es mou que protagonitzés una secció que anomenen Te’n recordes, Mari Pau?. Ara ha concedit una entrevista a Vilaweb en la que fa un repàs a la seva carrera.

“Estic convençuda que el meu accent de Lleida va tenir certa influència a l’hora de ser seleccionada a TV3. Jo em vaig presentar a les proves de TV3 només per provar i veure com era allò, ja que abans la ràdio i la televisió eren mons màgics i inaccessibles!”, rememora. La presentadora és conscient que la televisió ha canviat radicalment en aquestes dècades: “Abans era molt personificat, ja que la gent mirava la Mari Pau i no un programa. Per Nadal la gent em trucava per convidar-me a dinar i m’havien demanat que anés als casaments dels teleespectadors. Ara és molt diferent, ja que la gent mira un producte”.

Ha fet gràcia que recordi quin creu que ha estat el seu pitjor moment en directe: “Va ser una vegada que em vaig quedar en blanc al Com a casa. No recordava el càrrec del convidat, i era un conseller. No he fet servir mai teleprompter, ho memoritzo tot. Però és curiós les coses que fa el cervell: de cop i volta, quan havia de dir el càrrec de l’home, que no em sortia, vaig mirar el monitor i em vaig imaginar que es tallava l’emissió. No s’havia tallat, però suposo que m’ho vaig voler creure. Llavors vaig dir “Ai! Disculpin, s’ha tallat l’emissió”. El regidor m’anava dient que no s’havia tallat, però vaig guanyar uns segons per a recordar el càrrec de l’home”.

Mari Pau Huguet parla de la seva feina | TVE

Mari Pau Huguet recorda com va ser l’acomiadament de TV3

Des que la van apartar dels directes, la seva vida ha canviat molt. Com recorda aquella controvertida decisió de TV3? “Ja era a les acaballes del contracte amb TV3 i després es va acabar tot, els Matins i el Tvist. Va entrar la fornada de gent més jove i potser van considerar que jo feia molts anys que hi era i em van aparcar una mica. A partir de llavors he fet cosetes, però res de l’altre món, en el sentit de programes. Ho vaig entomar molt bé perquè, quan presentava, era conscient que les coses s’acaben”.

De què es penedeix la Mari Pau Huguet després de tota una vida dedicada a la petita pantalla? “L’única cosa que em sap greu és no haver provat l’experiència americana una vegada que em van venir a buscar de la FOX de Miami per a fer un programa similar a L’Hora de Mari Pau Huguet, però a l’americana, que vol dir més sang i fetge. A mi no m’agrada burxar ni travessar límits, però em va quedar el dubte de si hauria estat bé provar-ho”.

Ara que ha de respondre els dubtes dels teleespectadors, reconeix que la gran majoria de missatges que rep són sobre Eufòria: “L’èxit ha estat fulgurant i és un gran producte. És divertit, perquè l’estrella dels dubtes és precisament Eufòria: com anar de públic, les entrades del concert… L’estic patint molt, aquesta eufòria! Avui m’han preguntat per què no han posat mai una cançó d’Oques Grasses”. El que queda clar és que el concurs musical de TV3 està sent un autèntic triomf, sobretot pel que fa a les audiències.