Mercedes Milá: “A TV3 no hi ha espai per als xarnegos”

Mercedes Milá és una de les periodistes catalanes més exitoses, encara que poques feines ha fet en el seu idioma matern. Aquest dilluns, per exemple, estrena la segona temporada del programa que presenta a Movistar+, Milá vs Mila. En ell, s’enfronta a alguns dels personatges famosos a qui va entrevistar fa uns anys per veure com han canviat ells i allò que pensen. La presentadora de 71 anys assegura que ha fet més de 3.000 entrevistes, un èxit al que l’ha ajudat ser “imprevisible”. Per tal de promocionar aquest últim projecte, ha concedit una entrevista a El Periódico en la que aprofita per carregar contra TV3.

“No sé què significa ser políticament correcta”, deixa caure l’antiga presentadora de Gran Hermano. Ho diu tot just després de recordar el seu pas pel Faqs, el programa polític de TV3 que eliminaran de la graella a finals de temporada: “Em van dir que era un programa amb una línia molt clara… Ningú em va dir res quan vaig destacar que havien titllat el programa com a tendenciós, ho van acceptar amb tota la normalitat i en paus”.

Mercedes Milá va presentar Dilluns, dilluns a TV3 el 1988. Fa molts anys d’aquella aventura professional, la que ara assegura que no tornaria a fer: “Mai més no tornaré a fer un programa en català. Et tornen boja i t’exigeixen un nivell de perfecció que jo no en tinc. Jo sóc una xarnega i no crec que hi hagi espai per als xarnegos a TV3. Cal ser molt més pur per poder ser allà”, etziba en unes declaracions incendiàries.

Mercedes Milá, en una de les darreres aparicions a televisió | La Sexta

Mercedes Milá no es talla a l’hora de criticar també TVE

Considera que el drama de les televisions és que puguin caure en un govern de torn i que la facin servir d’espasa: “Això és fatal perquè fas de l’empresa un mitjà de comunicació al servei de la ideologia. Quan ets a dins potser no te n’adones, però des de fora es veu molt clar”.

I parlant sobre televisions amb catalans com a protagonistes, Mercedes Milá ha volgut enviar un missatge de suport a María Casado: “El seu programa a TVE, Las tres puertas, tenia una audiència correcta. El que hauria d’haver fet la cadena era esperar i aguantar”. La presentadora, incombustible i irreverent com sempre.

La periodista, notícia per l’estricta dieta que promociona

Mercedes Milá ha estat notícia aquests darrers dies per un tema que no té res a veure amb la televisió. La periodista ha aconseguit un bon grapat de fans gràcies a una carrera professional molt llarga i encara més exitosa. És per això que ha preocupat que comencés a promocionar públicament una dieta molt estricta, la que pot arribar a provocar perjudicis en la salut. Parlem del dejuni intermitent, el que s’ha de fer amb molta cura perquè provoca un dèficit calòric molt important que pot tenir conseqüències greus. Es tracta d’un mètode que permet aprimar-se molt ràpidament, ja que requereix que no es pugui menjar pràcticament durant tot el dia. De fet, aconsellen que només es mengi durant una franja de vuit hores al dia i que tota la resta la passis en dejuni a base de líquids.

En el cas de la periodista, destaca que ella el realitza durant set dies en una clínica especialitzada. Allà, aprofitaria per fer classes de ioga i meditació. Per què recomana fer aquest tipus de dieta? En considerar que t’ajuda a netejar el cos per dins i que et fa sentir més viva. A més a més, reconeix que l’ha ajudat a aprimar-se tres quilos en només una setmana.