Bomba a TV3: adeu al ‘Faqs’ després de cinc temporades

TV3 continua amb la seva sorprenent remodelació. Després de setmanes de rumors, s’ha confirmat que aquesta serà l’última temporada del Faqs després de cinc anys molt exitosos. El Preguntes freqüents ha tingut tres presentadors diferents, però sempre ha mantingut la franja de dissabte entre les més vistes de tota la setmana. El programa polític presentat per Cristina Puig no continuarà la graella a partir de setembre, segons avança el Nació Digital i ha pogut confirmar El Món. La cadena pública catalana es troba en negociacions per omplir el buit que deixarà el programa, que segurament es quedarà en mans de Ricard Ustrell i la seva productora, però amb un espai molt diferent.

Fins ara sempre s’ha emès durant les nits de dissabte, un espai que el consell d’administració (amb la pressió del PSC com a motor principal) vol que quedi lliure per a un programa d’entreteniment. Actualment són dues les productores catalanes que s’hi estarien barallant per aconseguir aquest bombonet: el Terrat d’Andreu Buenafuente i la Manchester de Ricard Ustrell. Ambdós estarien negociant en una guerra crua que sembla que, de moment, va guanyant el segon. Seria aquest el principal motiu del seu comiat del Planta Baixa, que deixaria en mans d’un substitut per poder centrar-se en presentar aquest nou projecte per al cap de setmana.

Ricard Ustrell podria quedar-se amb l’espai que deixa lliure el Faqs | TV3

Cal destacar que, l’any passat, l’ambiciós presentador va voler quedar-se amb l’espai de la nit de diumenge. I ara, però, podria aprofitar-se de la cancel·lació del Faqs. Encara cal acabar de decidir què emetran en un els espais televisius més desitjats. I es que cal pensar és que no és gens fàcil gestionar la creació d’un programa nou des de zero, el que fa poc viable que pugui estrenar-se aquest setembre amb només l’estiu de marge. Això fa pensar que hi hauria l’opció d’aguantar el Faqs fins al gener, el que donaria més temps a la productora per preparar-se bé per a l’estrena d’aquesta nova idea.

El ‘Preguntes Freqüents’, un programa d’èxit de TV3

TV3 va encertar de ple amb l’estrena de Preguntes freqüents, un espai polític que ha ofert entrevistes molt i molt potents a personatges d’actualitat i polítics de primer nivell. Al llarg d’aquests cinc anys, el programa ha tingut tres presentadors que han aportat el seu gra de sorra per fer d’aquest, un vaixell insígnia de la casa. S’ha convertit en un dels programes més icònics i exitosos de la programació, el que desapareixerà quan TV3 acabi de tancar tots els espais que li queden lliures de cara a la pròxima temporada.

Aquest ha estat un dels pocs programes que han informat de la política en tot moment, el que va agafar molta rellevància sobretot en els moments més àlgids del procés. Va néixer quan el moviment independentista tenia més força, el que va ajudar a què fes unes audiències de rècord durant els mesos més crus. Ha estat líder de la franja des de llavors, el que no és fàcil tenint en compte la competència amb la que s’enfronta. Amb l’adéu del Faqs, TV3 es queda orfe de programa polític com a tal i caldrà buscar un substitut per omplir el gran forat que deixarà.

És probable que els teleespectadors més fidels de la casa posin el crit el cel en assabentar-se d’aquesta sorprenent decisió, motivada pels desitjos d’un consell administratiu polititzat que està disposat a fer el que calgui per tal d’eliminar el contingut polític de la cadena pública catalana encara que això agradi, funcioni i generi audiència.