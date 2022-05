El veto del govern espanyol a esmenes d’ERC causa problemes a TV3

El veto del govern espanyol a esmenes d’ERC per fer possible que TV3 es dedueixi l’IVA causa problemes a la televisió pública. La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, s’hi ha referit aquest divendres al Parlament. Romà ha expressat preocupació per la crisi de l’IVA que afecta les corporacions públiques de ràdio i televisió: “Si hem d’aplicar la prorrata que aspira Hisenda, suposarà un cost de gairebé 20 milions cada any per a la CCMA. Aquests diners, que fins ara anaven a la indústria audiovisual, o bé deixaran d’anar-hi, o bé a la Generalitat de Catalunya li costarà 20 milions més a l’any el servei públic que estem donant a la ciutadania.”

Romà ha afegit que “Hisenda pretén que paguem un 18% més que les televisions privades pel fet que no ens puguem deduir l’IVA dels mateixos serveis o productes. Deixem de ser competitius”. La presidenta ha alertat que “si això no s’arregla vol dir que hem d’assumir 143,4 milions per als períodes en litigi, a més de l’afectació actual que ja tenim de 26,8 milions no retornats i 20 més cada any. No parlem de cap frau fiscal, sinó d’un criteri interpretatiu sobre la devolució de l’IVA que està en via judicial.”

En aquest sentit, la presidenta de la Corporació –segons ha informat la CCMA en un comunicat— ha avisat que “si s’ha d’aplicar la prorrata que aspira Hisenda, suposarà un cost de gairebé 20 milions cada any per la CCMA”. Ha assenyalat que aquests diners, que fins ara anaven a la indústria audiovisual, “o bé deixaran d’anar-hi, o bé a la Generalitat li costarà 20 milions més l’any el servei públic que estem donant a la ciutadania”.

El veto del govern espanyol que provoca maldecaps a la CCMA

El govern espanyol va vetar recentment dues esmenes d’ERC i Junts que permetrien que TV3 es deduís íntegrament tot l’IVA que paga i ha pagat en els últims anys independentment de les subvencions que rebi per part de la Generalitat. L’executiu espanyol es va emparar en l’article 134.6 que diu que en qualsevol moment pot vetar esmenes per qüestions de naturalesa pressupostària, informa l’agència ACN.

Francesc Dalmases, de Junts, ha destacat que la millor esmena a la llei audiovisual espanyola era la llei catalana. “Ens hem quedat sols, però ara suposo que tothom correrà amb aquest tema”. Ha manifestat que la llei audiovisual “anava contra el sector, contra la llengua, contra Catalunya i contra el CAC”. Ha insistit en “un front català per defensar qüestions molt bàsiques. Ara tornem a estar aquí per la irresponsabilitat de massa gent d’allà i d’aquí”, ha criticat. Ha preguntat com afectarà a la CCMA el problema amb l’IVA de TV3.