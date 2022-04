La nova direcció de la CCMA demana més diners per fer la refundació

La nova presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha reclamat més diners aquest divendres davant de la comissió de control del Parlament de Catalunya. Romà ha expressat la seva “preocupació” per las situació d’infradotació econòmica per fer front a la “refundació” de l’ens i els “reptes” de futur que té plantejats. Romà ha advertit que el pressupost disponible és “pràcticament nul” i la corporació encara té contractacions pendents pel darrer quadrimestre de l’any i moltes inversions que la nova presidenta de la CCMA ha considerat que són “inajornables”. La manca de pressupost també compromet els plans de la nova direcció de l’ens per a la creació i distribució de continguts per a públic infantil i juvenil, “on volem posar la màxima prioritat”, ha dit Romà.

La caixa dels mitjans públics catalans està pràcticament buida i la nova direcció vol que els grups parlamentaris donin un suport extra, fonamental per tirar endavant el projecte de canvis que s’ha plantejat. “Necessitem que s’incrementi l’aportació pública per uns reptes que són inajornables, no podem deixar que se’ns escapin els trens”, ha advertit Romà, assegurant que la temporada que comença a la tardor “ha de ser competitiva”. Romà també ha posat l’accent en la necessitat d’augmentar la inversió en producció. “Si volem tenir un ecosistema fort de país hem d’invertir també en l’ecosistema digital”, ha recomanat Romà, que ha incidit en la necessitat de treballar en formats que donin resposta als nous hàbits de consum dels públics.

Augmentar la despesa per habitant equiparant-la a la d’Europa

Concretant dades, Romà ha dit que en els darrers anys la corporació ha deixat de percebre en recursos públics 142 milions d’euros. La reducció d’aportació pública ha tingut “un gran impacte en producció externa” que l’ens és capaç de contractar. “Si reduïm els recursos de la corporació, la nostra capacitat de contractar es veu clarament compromesa”, ha advertit Romà. La nova presidenta ha dit que la mitjana de despesa per habitant a Europa en concepte de mitjans públics està al voltant dels 50 euros. A Catalunya, ha explicat, aquesta despesa és de 31 euros.

La intervenció de Romà davant de la comissió ha permès expressar l’optimisme del PSC, ERC i JxCat sobre la nova direcció de la CCMA després del pacte d’aquests tres partits que ha permès de recomposició del Consell de Govern. Aquest consell ja ha posat fil a l’agulla en la reestructura de l’ens. Ara bé, tot i l’optimisme, també s’han expressat alguns recels.

Els socialistes posen condicions al suport econòmic

La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha manifestat que el seu partit té una “actitud, positiva i esperançada mirant el futur dels mitjans públics”, però ha condicionat el suport a un finançament més elevat: “El finançament és important, sabem que els recursos de la CCMA vénen dels impostos dels ciutadans i nosaltres defensarem que són necessaris si estan ben gestionats, si fan una aposta pel servei públic, si inclou totes les sensibilitats del nostre país, si reforça la indústria, si fa tot això tindrà tot el nostre suport”.

Instal·lacions de TV3 (Televisió de Catalunya), a Sant Joan Despí / Jordi Borràs

Des d’ERC, la portaveu del grup, Marta Vilalta, ha expressat també la seva “preocupació” per la situació econòmica de la corporació. Vilalta ha dit que ja es va augmentar l’aportació als mitjans públics a través dels Pressupostos. Vilalta ha afegit que ERC té “la mà estesa” a la CCMA per augmentar els recursos i que treballaran en tot el que sigui necessari “per poder garantir les urgències” que tingui la Corporació.

JxCat avisa que l’acord a la CCMA ara no seria possible

Per part de JxCat, el diputat Francesc de Dalmases, ha advertit la nova presidenta que l’acord que ha permès recompondre el nou Consell de Govern no hagués estat possible avui després d’haver-se conegut el cas d’espionatge amb Pegasus que ha afectat l’independentisme català. “Només sereu nous una vegada i teniu una oportunitat de marcar un punt d’inflexió que necessita la Corporació i el país; ara aquest aquest acord no seria possible perquè hi ha aspectes que no podem superar: sabem que ens espien i les justificacions han estat insuficients”. De Dalmases ha dit que la nova direcció té “una oportunitat única” tot i que “l’equilibri és complicat”.

Les crítiques de Comuns, Cs, CUP i Vox

La resta de grups han expressat crítiques als primers passos que està fent la nova presidència del CCMA i especialment sobre el concurs públic per escollir els nous directors. També la reestructuració que s’ha fet de l’ens es veu com un moviment de peces per “recol·locar” persones perquè puguin preservar sous amb funcions que no estan clares, ha advertit la diputada dels Comuns, Susanna Segovia. Per part de Cs, la diputada Anna Grau ha denunciat que el concurs públics per escollir nous directors és poc transparent i també s’ha queixat de manca de transparència pel que fa a la contractació de productores externes per part de TV3.

Els partits crítics han lamentat que el comitè d’experts que haurà de decidir els nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio sigui confidencial. Romà ha justificat que els noms dels experts no es farà públic fins al final perquè volen que deliberin sense pressió mediàtica, política o de qualsevol altre tipus.

Des de la CUP, el diputat Xavier Pellicer ha apostat per augmentar la despesa per habitant pel que fa a mitjans públics, però s’ha mostrat crític amb la reestructuració de l’ens i del concurs públic per escollir nous directors. Pellicer ha dit que caldria comptar amb l’opinió dels treballadors i treballadores per afrontar els canvis. Finalment, el diputat de Vox, Alberto Tarradas, s’ha queixat perquè Vox “no surt” a TV3 i ha recordat a la nova direcció que el partit d’extrema dreta “representa 200.000 famílies”.