Fulminen els caps d’informatius de TV3 i Catalunya Ràdio

Finalment, el nou Consell d’Administració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), reunit avui, ha aprovat definitivament les bases del concurs per accedir a la direcció de Catalunya Ràdio i TV3. Paral·lelament, n’ha cessat els seus actuals directors Vicent Sanchis i Saül Gordillo, i alhora, han fulminat els directors dels serveis informatius tant de la televisió pública com de la ràdio pública, David Bassa i Francesc Cano. Ara tots dos tindran tasques en l’àmbit de l’estratègia transmèdia i de la recerca, respectivament.

La reunió d’aquest dimecres ha servit al Consell de la CCMA per iniciar el compte enrere del relleu de les direccions tal i com va acordar el passat 1 d’abril. Així ha aprovat les bases del concurs que permetrà presentar candidatures fins al 13 de juny a les 14.00 hores. El procés de selecció, inèdit en els mitjans públics, haurà de ser resolt abans del 30 de setembre. Uns terminis marcats per la modificació de la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del novembre de l’any 2019.

David Bassa i Francesc Cano, fulminats

En la reunió del Consell també s’ha agraït la tasca portada a terme per Sanchis i Gordillo en els anys del seu mandat. Ara bé, ja han nomenat els que assumiran de manera interina les seves funcions sense ser rebatejats com a directors. En el cas de Televisió de Catalunya, el responsable serà Sigfrid Grass i Jordi Borda dirigirà el timó de la ràdio. No han sobreviscut a la renovació, els actuals cap d’informatius de les dues emissores públiques que queden apartats dels seus càrrecs.

Bassa, en una carta dirigida a la redacció d’informatius de TV3, a la que ha tingut accés El Món, ha agraït la “implicació” dels seus companys en els sis anys “més intensos de la nostra història recent”. L’acomiadament de Bassa com a responsable d’informatius era una petició expressa del PSC en el pacte global de la Corporació. Cano per la seva banda, assumeix tasques en “recerca” dels mitjans públics mentre que Bassa s’ocuparà de qüestions de “estratègia”.

Les bases del concurs

Les bases del concurs aprovades, que és públic i obert, permeten candidats amb titulació universitària, coneixement del català, castellà i anglès i cinc anys d’experiència directiva i/o de gestió als mitjans de comunicació i/o en el sector audiovisual i/o en indústries creatives. També es valorarà el projecte amb la proposta de model estratègic i d’objectius sobre l’organització, la gestió i l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i si en el seu currículum ha treballat en mitjans de servei públic. El ball de noms, però, ja ha començat fa setmanes.

La nova organització, segons assegura el Consell d’Administració de la CCMA, “ha de permetre redissenyar les estratègies dels mitjans públics de comunicació per impulsar una oferta global de continguts i serveis adaptada a noves tendències de consum i llenguatges”. De fet, és un objectiu que ve marcat pel document acordat entre PSC, ERC I Junts per Catalunya per acordar la renovació de la Corpo i del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.