Llorach, nova secretària general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

L’expresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, ha estat escollida aquest matí com a secretària general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Així ho ha decidit per “unanimitat” el plenari de l’entitat de control dels mitjans celebrat aquest dimecres després d’una llarga negociació. De fet, era un nomenament que s’entortolligava en una negociació global amb la direcció política de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) i la mateixa Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Llorach (Barcelona, 1962), és psicòloga de formació i va ser fins el passat mes d’abril, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. També va fer un màster en Polítiques Públiques i Socials. En el seu currículum polític també hi consta que ha estat directora executiva de l’Institut Català de la Dona (1990-2000). Des de la seva creació, vicepresidenta 1ª de la Mesa del Consell Nacional de Dones de Catalunya. Col·laboradora de la Comissió Interdepartamental de promoció de la dona (1987-2000) i membre del Consell Assessor de Televisió Espanyola a Catalunya (1995-1996).

Els integrants del CAC escollits el passat deu de febrer al Parlament, que ara han d’escollir la nova secretària general esperant que el PSC aixequi el veto a Núria Llorach/ElMón

Una llarga negociació

El nomenament de Llorach ha implicat una llarga negociació amb molts factors creuats i més quan la voluntat del president del CAC, Xevi Xirgo, volia el seu nomenament per unanimitat o el màxim consens possible. A més, un dels handicaps és que la fins ara secretaria general, Maria Teresa Martí, se jubila i deixava una vacant clau en un càrrec absolutament imprescindible pel dia a dia executiu de l’entitat audiovisual. De fet, els dos problemes principals que s’han hagut de superar ha estat per una banda les reticències de l’entorn d’ERC que volia acordar el nomenament de Llorach en el marc de la negociació més àmplia amb la Corporació. Just aquest dimecres és previst que s’aprovin les bases del concurs per triar els directors de TV3 i Catalunya Ràdio.

Per altra banda, s’ha embolicat la decisió pel fet del veto de Junts per Catalunya a Enric Hernàndez com a conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local que depèn de la Diputació de Barcelona, on els juntaires mantenen un pacte de formigó amb el PSC. El fet que l’exdirector d’El Periódico s’hagi incorporat com assessor de la Diputació en matèria de comunicació també ha ajudat a desembussar la situació. El nou conseller delegat de la XAL és Marc Melillas.

Amb Llorach a la secretaria general del CAC i el concurs aprovat per escollir els directors dels mitjans que depenen de la Generalitat s’accelera el final de la reconversió de noms en el món sociomediàtic català. La decisió de triar Llorach deixa ja tancat el flanc del CAC. Un neguit menys com ho va ser tancar el nomenament del director executiu de la XAL. Ara només queda una llarga tercera part que és triar els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, i posteriorment, els caps d’informatius de cada cadena pública.