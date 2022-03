El PSC renuncia de moment a nomenar Enric Hernández cap de la XAL

Enric Hernández no serà, finalment, conseller delegat de la XAL, la xarxa local de comunicació que depèn de la Diputació de Barcelona. Aquest dilluns a la tarda s’ha celebrat la junta de portaveus de la Diputació, on s’ha acordat nomenar

Marc Melillas, que ja és directiu de l’empresa, com a nou màxim responsable de la corporació municipal de comunicació en substitució de Lluís Garriga, que va ser nomenat membre del consell de govern de la corporació Catalana de mitjans audiovisuals (CCMA) a proposta del partit dels socialistes de Catalunya.

La tria de Melillas no ha estat la primera opció, ni de bon tros. Ans al contrari, ha estat una decisió que es produeix després d’una encesa topada entre Junts per Catalunya i el PSC. Els socialistes van apostar per l’ex director d’El Periódico i exdirector de serveis informatius de RTVE a canvi que els postconvergents triessin el nom per ocupar la secretaria general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), presidit per Xevi Xirgo també a proposta de Junts. De fet, La proposta dels juntaires per a aquest càrrec era Núria Llorach, que fins fa poc era presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA.

Consens amb poc entusiasme per nomenar Marc Melillas

La idea de posar Hernández va crispar els ànims als quadres de Junts, que li retreuen episodis com el cas conegut irònicament com The nota, un suposat comunicat de la CIA sobre un atemptat a Barcelona el 17 d’agost de 2017 que els Mossos d’Esquadra haurien ignorat, segons va publicar El Periódico l’endemà del traumàtic atac de la Rambla. “Era un gripau massa gros per empassar-se sense que ens ennuegués”, sosté un dels membres de Junts que ha apostat per no fer cas de l’acord. En la reunió d’avui s’ha assolit el consens, amb més o menys passió. Per part del PSC, Junts i els Comuns ha estat un “alleujament” escollir Melillas. ERC no ho han vist tant clar, perquè consideren que és una maniobra per mantenir la sociovergència en la institució.

Enric Hernández, en una fotografia corporativa quan va entrar a treballar a RTVE/RTVE

De Melillas, destaquen que té un perfil professional d’anys de gestió pública. Sempre ha estat vinculat a la XAL i darrerament n’era el director d’estratègia. “No té un perfil polític determinat i és treballador de la casa”, al·leguen des del pacte de govern a la Diputació que entenen la seva tria per la seva “competència i trajectòria”. L’acord s’haurà de ratificar en la Junta General de la XAL que se celebrarà dijous, 31 de març.

Hernández, possible assessor especial de la Diputació

Per altra banda, la sospita que sura entre els passadissos de la Diputació és que Hernández podria aterrar com a assessor especial de Presidència de la Diputació, ara a mans de l’alcaldessa de l’Hospitalet del Llobregat, Núria Marín, en matèria de Comunicació corporativa. Seria per esperar les eleccions municipals que se celebren l’any que ve, quan el PSC espera reformular el seu poder municipal del PSC amb millorar resultats que fa tres anys i confia a tenir més pes a la Diputació. El socialistes han quedat tocats en aquesta negociació, que ha guanyat finalment Junts, en el benentès que Marcela Toppor, esposa del president a l’exili, Carme Puigdemont i Toni Molons, exmembres de la seva presidència, continuaran vinculats a la Diputació malgrat el seu perfil polític.