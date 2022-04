El CAC, aturat pel PSC com a rèplica pel veto de Junts a Enric Hernández

El nou Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) comença ensopegant. Un dels càrrecs claus de l’ens de control del contingut dels mitjans, la secretaria general, està a l’espera de ser ocupat per la manca de consens al consell d’administració. De fet, estava previst que Núria Llorach, expresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, fos la nova secretària general. Ara bé, la negativa de Junts per Catalunya a votar l’exdirector d’El Periódico, Enric Hernández, com a conseller delegat de la XAL –que depèn de la Diputació– ha aturat el nomenament. Aquesta setmana hi haurà una nova reunió per buscar “consens” per decidir el nom davant la imminent jubilació de l’actual secretària general, Maria Teresa Martí.

El passat deu de febrer, el ple del Parlament va triar els nous integrants del Consell de l’Audiovisual, amb el periodista Xevi Xirgo com a president. Una decisió per un ampli acord parlamentari entre el PSC, ERC i Junts, amb 97 vots a favor i 31 en contra, que no només servia per triar els nous membres del CAC, sinó també els integrants del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, així com els càrrecs executius amb confiança política.

En aquest tram de les negociacions, l’acord passava pel fet que els consellers proposats per Junts per Catalunya escollissin el nou ocupant de la secretaria general del CAC i el PSC tenia prioritat per proposar el conseller delegat de la XAL, la Xarxa Audiovisual Local, que depèn de la Diputació de Barcelona.

‘The nota’, un dels motius del bloqueig d’Hernández

Quan tot semblava cosit, l’acord va quedar aturat arran que els socialistes van proposar Enric Hernández com a conseller delegat de la XAL. Un nom que Junts es va negar a assumir arran del posicionament contra el sobiranisme que Hernández havia mantingut contra el Procés durant la seva etapa com a director d’El Periódico.

Enric Hernández, en una imatge d’arxiu | ACN

A més, pesava l’episodi conegut per The Nota, que va consistir en la publicació d’una notícia, l’endemà de l’atemptat del 17-A, en què informava que la CIA havia alertat els Mossos d’Esquadra de l’atac amb i que la policia catalana no n’havia fet cas. El veto de Junts ha tingut rèplica socialista que ara fa el ronsa a acceptar Llorach com a secretària general del CAC. Un contra veto dels socialistes al posicionament de Junts.

Fonts del Consell de l’Audiovisual de Catalunya comenten a El Món que “ara com ara” la resolució del nomenament “està aturat” perquè cal “buscar el consens”. Ara bé, les circumstàncies tampoc no permeten allargar gaire temps més la decisió, en el sentit que l’actual secretària general està a punt de jubilar-se

Aquesta setmana, el CAC té reunió i s’intentarà de nou bastir l’acord per nomenar Llorach, un nom que tampoc despertava gaires reticències en el consell, com a secretària general. Des del CAC, però, també recorden que “si el consens no arriba, al final el president tindrà la darrera paraula i tirarà pel dret” en el nomenament

Els integrants del CAC escollits el passat deu de febrer al Parlament, que ara han d’escollir la nova secretària general esperant que el PSC aixequi el veto a Núria Llorach/ElMón

Setmana clau dels mitjans públics

La negociació dels mitjans públics entra aquesta setmana en una mena de compte enrere. A més de la reunió dels integrants del CAC -Xirgo, Laura Pinyol, Miquel Miralles, Rosa Maria Molló i Enric Casas-, dimecres, el Consell d’Administració de la CCMA també s’ha de reunir per aprovar les bases del nou concurs per escollir els nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio i el cessament de Vicent Sanchis i de Saül Gordillo, actuals directors de la televisió pública catalana i de la ràdio.

Una decisió que enceta la carrera pel canvi en la més alta direcció dels mitjans públics catalans. De fet, en tres setmanes o un mes a tot estirar, TV3 i Catalunya Ràdio hauran de tenir un nou director.