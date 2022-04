Puigneró demana la dimissió immediata de Robles pel cas Pegasus

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha demanat la dimissió immediata de la ministra de Defensa, Margarita Robles per les seves declaracions al Congrés sobre el Catalangate: “La qüestió no és si dimitirà o no, sinó quan ho farà”, ha etzibat Puigneró des del Parlament aquest dijous. D’aquesta manera, el conseller ha destacat que l’espionatge de l’Estat a polítics independentistes “és un escàndol majúscul” i que el govern espanyol i les seves accions “torna a demostrar que Espanya no és capaç de mantenir la seva unitat sense destruir la democràcia o violar els drets fonamentals”.

En la seva intervenció al Parlament a quest dijous, Puigneró ha demostrat la seva indignació amb les actuacions del govern espanyol envers el Catalangate i ha recordat que és necessari trobar el culpables del cas d’espionatge amb el programa informàtic Pegasus. A més, també ha demanat la dimissió de la ministra de Defensa, després que negués la participació del CNI en l’espionatge, mentre fonts del mateix organisme deien el contrari.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una compareixença / ACN

Puigneró també s’ha dirigit socialistes i comuns a “posar fil a l’agulla” perquè “aquest tipus de pràctiques són inacceptables en una democràcia europea”. I ha apuntat que els ciberatacs de l’9-N i l’1-O podrien quedar emmarcats en aquest context. D’aquesta manera, tamé ha deixat clar que la Unió Europea no es quedarà de braços creuats: “L’UE donarà cobertura a aquest deliri espanyol”.

Una agència de ciberseguretat catalana

El vicepresident del Govern també ha explicat que d’ençà que es va crear l”Agència de Ciberseguretat de Catalunya no els consta cap acció d’espionatge. “Vol dir que hem fet feina per posar-los-ho més difícil als dolents”, ha defensat. I ha detallat que posaran a la disposició i ampliaran continguts del programa Internet Segura perquè “qualsevol ciutadà pugui utilitzar-ho“. També treballen, ha avançat, en un mecanisme de suport a les “víctimes ciberespiades”.