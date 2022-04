Els membres de la comissió de secrets del Congrés es triaran aquest dijous

El Congrés dels Diputats celebrarà aquest dijous a la tarda un ple per constituir la comissió de secrets oficials amb un membre de cada grup parlamentari. La cambra designarà els seus membres d’acord amb la resolució que va emetre la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, amb el vistiplau de la Mesa i la Junta de portaveus, que rebaixa de 3/5 parts del ple (210 diputats) a majoria absoluta (176) el nombre de suports necessaris per ser membre de la comissió. D’aquesta manera, tots els partits podran optar a tenir-hi participació, tot i el veto amb el que el PP havia amenaçat les forces independentistes. Els diputats votaran en urna una llista de noms, i el canvi de sistema ha de permetre que siguin nomenats un membre de cada grup parlamentari, inclòs Bildu.

L’excap del CNI Félix Sanz Roldán en el judici contra Villarejo / ACN

La constitució de la comissió ha de permetre la convocatòria en breu de la compareixença de la directora del CNI, Paz Esteban, per donar explicacions sobre l’espionatge a polítics, activistes, advocats i periodistes catalans en els últims anys que ha posat al descobert Citizen Lab. D’aquesta manera doncs, els escollits entraran a una comissió secreta i a porta tancada per revisar tots els documents confidencials de CNI i buscar les possibles irregularitats que podrien haver provocat el Catalangate.

Les solucions per pal·lar els efectes del Catalangate

La constitució de la comissió de secrets oficials és una de les actuacions que el govern espanyol va posar sobre la taula en reacció al Catalangate i en resposta a les peticions de les formacions independentistes. Aquesta és una de les mesures que l’executiu espanyol ha implementat per intentar frenar les queixes dels independentistes. Tot i això, no han acceptat crear una comissió d’investigació específica pel cas, una decisió que no ha agradat gens als independentistes.

La comissió de secrets oficials està subjecta a la Llei de secrets oficials i els seus membres no poden explicar cap de les informacions que hi obtenen. És l’única comissió on el CNI pot donar a conèixer les seves actuacions, però –tal com ha explicat aquest dimecres el portaveu del PNB, Aitor Esteban- a l’hora de la veritat mai s’hi explica cap secret. En aquest context doncs, no hi ha cap seguretat de que aquesta comissió pugui treure l’aigua clara del cas Pegasus.