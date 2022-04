Robles, nerviosa: “Què ha de fer un Estat quan algú declara la independència?”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, s’ha mostrat molt nerviosa durant tota la sessió de control al govern espanyol al Congrés dels Diputats i ha acabat justificant l’espionatge als líders independentistes. “Què ha de fer un Estat quan algú declara la independència?”, ha dit en resposta a una pregunta de la diputada de la CUP Mieria Vehí sobre el cas Pegasus. “Què ha de fer un Estat, què ha de fer un govern, quan algú vulnera la Constitució, quan algú declara la independència, quan algú talla les vies públiques, realitza desordres públics, quan algú té relacions polítiques amb un país que està envaint Ucraïna? D’això no en diuen res”.

Després de quatre preguntes a la sessió de control, amb la de la @Mireia_veca la Ministra Robles ha acabat dient la veritat: i tant que ens han espiat i no hi veu cap problema. Després ha intervingut VOX i ho ha tingut difícil per superar aquest desvergonyiment.#CatalanGate pic.twitter.com/mVLeqFQebE — Albert Botran Pahissa (@albertbotran) April 27, 2022

Durant la seva intervenció, Robles ha acusat l’independentisme d’actuar amb “hipocresia” i d’utilitzar l’escàndol per desgastar el govern espanyol. “Els ve molt bé ara aparèixer com a víctimes. No els he vist defensar els drets de tots els ciutadans com fa aquest govern”, ha afirmat. La ministra de Defensa no s’ha cansat de repetir que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) ha actuat dins de la legalitat i ha augurat que els independentistes “hauran de callar” quan els serveis secrets espanyols donin explicacions a la comissió de secrets oficials que es constituirà al Congrés.

Junts i la CUP pressionen

La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha assenyalat el president espanyol, Pedro Sánchez, com a “màxim responsable de l’espionatge mentre no es demostri el contrari” i ha tornat a demanar una comissió d’investigació al Congrés dels Diputats. Nogueras ha titllat de “presa de pèl” i de “falta de respecte” la resposta del govern espanyol. Per la seva banda, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha instat l’executiu de Pedro Sánchez a “netejar les seves clavegueres” i ha lamentat que “tot s’hi val” quan es tracta de “salvaguardar la unitat d’Espanya”.

La declaració d’independència ho justifica tot

La diputada de Vox Macarena Olona ha assegurat que “poc han espiat” als partits independentistes perquè “representen una amenaça per a l’Estat” i ha demanat la dimissió de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per facilitar la presència de l’independentisme a la comissió de secrets oficials. Per la seva banda, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha retret a Robles que hagi cedit a les pressions de la Generalitat i ha assegurat que “insulta de nou la democràcia” per permetre una investigació interna al CNI.