Robles defensa el CNI en el cas Pegasus davant l’independentisme

La ministra de Defensa, Margarita Robles ha defensat les actuacions del CNI en el cas Pegasus i ha reiterat l’innocència de l’organització respecte de l’espionatge a alguns polítics i persones relacionades amb l’independentisme. De fet, Robles ha retret que els partits independentistes que “acusin sense cap mena de prova” el CNI, ja que segons ha dit en una compareixença al Senta l’organisme actua “complint escrupolosament la legalitat”. D’aquesta manera, la ministra ha qüestionat les informacions publicades a la revista americana The New Yorker, on el CitizenLab advertia de l’espionatge que havien patit alguns independentistes amb el sistema Pegasus.

La titular de Defensa ha estat molt contundent aquest dimarts en remarcar que el CNI no ha perpetuat accions fora de la llei. D’aquesta manera, ha carregat contra els independentistes, deixant clara la seva postura: “No és admissible que basant-se en unes informacions que no se sap d’on venen o que igual estan teledirigides”, ha explicat fent referència a la publicació americana que va destapar l’engany. A més, també ha negat les informacions que ha filtrat el diari El País, on algunes fonts del mateix CNI asseguraven que sí que hi havia hagut una ordre d’espionatge a polítics independentistes.

Laura Vilagrà i Félix Bolaños a la reunió sobre el Catalangate o cas Pegasus / Govern

Tot i la constant negació dels fets, Robles ha dit que no podia aportar proves perquè la llei de la regulació del CNI no ho permetia. A part, també ha amenaçat que quan es constitueixi la comissió de secrets oficials al Congrés, que treballa a porta tancada, “apareixerà tot”. “El CNI no ha reconegut res. El CNI respecta i compleix la llei” i “si algú del CNI fes alguna mena de declaració, cometria un delicte”, ha remarcat Robles.

Robles s’afegeix a la negativa constant a l’investigació del cas Pegasus

El Catalangate ja s’ha convertit en un escàndol de altes magnituds i molts dels partits del Congrés han demanat la constitució d’una comissió d’investigació per treure l’aigua clara dels fets. Tot i això, només han rebut negatives, un acte que ha fet enfadar a la majoria de partits que aquest dimarts han expressat el seu desacord al Senat.

El portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries, ha exigit una comissió d’investigació sobre el Catalangate i la dimissió dels responsables. A més, ha reiterat que necessitat de “més fets i més transparència”. Una opinió que també ha compartit la senadora d’ERC Mirella Cortès que ha recordat que hi ha hagut una “flagrant vulneració de drets per part de l’Estat”. A més, Cortés ha criticat que la resposta que el govern espanyol ha donat als fets, titllant-la d'”insuficient”.