Aragonès, Puigdemont i 60 independentistes més, espiats per Espanya

The Citizen Lab, un grup d’investigació de la Universitat de Toronto, ha publicat aquest dilluns una investigació que demostra que l’Estat espanyol ha estat espiant durant cinc anys almenys 65 persones vinculades a l’independentisme català amb el mecanisme Pegasus. Algunes de les víctimes de Junts són Albert Batet, Joan Matamala, Toni Comin, Josep Rius, Dolors Mas, Joan Ramon Casals, Miriam Nogueras, Josep Lluís Alay, Laura Borràs, Joaquim Jubert, Elsa Artadi, David Madí, Francesc Homs, Jaume Alonso Cuevillas, Jordi Sànchez, Meritxell Budó, Marcela Topor, Gonzalo Boye, Sergi Miquel i Josep Costa. Pel que fa als de la CUP són Carles Riera i Albert Botran. Pel que fa als presidents del Govern, l’Estat ha espiat Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Quim Torra i Artur Mas.

❌ This unacceptable violation of human rights sets a very serious precedent for democracy in Europe, so it cannot go unpunished. Democracy is under surveillance! https://t.co/w0F7LPNPYM — Catalangate (@catalangate) April 18, 2022

Així, entre els espiats hi ha membres del Parlament Europeu, diversos presidents catalans, juristes -com Boye, espiat en 18 ocasions- i membres d’organitzacions de la societat civil com Òmnium i l’Assemblea Nacional Catalana. Fins i tot membres de les seves famílies també estaven sent espiats, en especial l’entorn més pròxim al president Carles Puigdemont, segons confirma el reportatge que ha publicat The New Yorker basat en la investigació de The Citizen Lab.

Aquest grup d’investigació canadenc no vincula aquestes operacions de ciberespionatge a una entitat concreta, però assegura que “una forta evidència circumstancial” suggereix un “nexe amb les autoritats espanyoles”. Aquesta investigació del The Citizen Lab havia estat validada per Amnistia Internacional.

“Les proves apunten al govern espanyol”

Aquest espionatge de l’estat espanyol a persones vinculades a l’independentisme -que ja havia publicat el 2020 el diari The Guardian– cobreix un gran espectre de la societat civil catalana, des d’acadèmics i activistes a organitzacions no governamentals i entitats sobiranistes, com Òmnium i l’ANC. A més, segons la investigació membres del Govern i funcionaris electes també van ser objectius, des dels nivells més alts del Govern fins a membres del Parlament Europeu, advocats i membres de la família de les víctimes del hacking. “No atribuïm de manera concloent l’orientació a un govern específic, però les proves circumstancials àmplies apunten al govern espanyol”, assegura el grup d’investigació en el text publicat aquest dilluns.

Roda de premsa unitària aquest dimarts des de Brussel·les

Els partits i entitats independentistes han convocat una roda de premsa unitària aquest dimarts des del Parlament Europeu per tal de denunciar davant el món la persecució a la qual estan sotmesos i la repressió de l’Estat espanyol, que segons aquesta investigació porta cinc anys espiant de forma totalment il·legal els líders del moviment independentista i les seves famílies.