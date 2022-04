Andreu van den Eynde i Oriol Sagrera també van ser espiats amb Pegasus

L’advocat Andreu van den Eynde i l’actual secretari general del Departament d’Empresa i Treball, Oriol Sagrera, també van ser espiats amb el programari Pegasus, segons ha publicat aquest diumenge El País. Aquest rotatiu i The Guardian ja van revelar el 2020 que l’aplicació espia havia infectat telèfons de diversos líders polítics catalans, com l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel; el líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, o l’aleshores president del Parlament, Roger Torrent. Segons el diari, l’organització Citizen Lab, que va destapar espionatges amb Pegasus a nivell internacional, hauria contactat ara Van den Eynde i Sagrera per informar-los que n’haurien estat víctimes, com també membres d’Òmnium Cultural i de l’ANC.

L’expresident del Parlament Roger Torrent a la conselleria d’Empresa i Ocupació / ACN

De fet, la primera vegada que es va sentir a parlar de la companyia, el Ministeri de l’Interior va defensar que no ha contractat mai els serveis de l’empresa israeliana NSO que desenvolupava el programa Pegasus amb el qual havia estat presumptament espiat el en aquell moment president del Parlament, Roger Torrent. Fonts del ministeri que encapçalava Fernando Grande-Marlaska asseguraven que “ni el Ministeri de l’Interior, ni la Policia Nacional, ni la Guàrdia Civil havien tingut mai cap relació amb l’empresa NSO i, per tant, mai havien contractat cap dels seus serveis”. “Les actuacions de les forces i cossos de seguretat de l’Estat s’emmarquen sempre en l’escrupolós respecte a la legalitat”, van dir les mateixes fonts.

La companyia que només poden operar els governs

Pegasus és un programari que ha desenvolupat una companyia d’Israel que suposadament només poden adquirir estats i que infecta el telèfon mòbil de les seves víctimes. Tot i això, el govern espanyol va negar públicament el 2021 tenir cap implicació o constància d’atacs amb aquesta eina contra ciutadans espanyols. Ho va assegurar en resposta a una pregunta parlamentària del diputat d’EH Bildu al Congrés Jon Iñarritu.