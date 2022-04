El Catalangate és un “cas sagnant”, diu el periodista que l’ha destapat

Ronan Farrow, el periodista del New Yorker que ha destapat el Catalangate, ha assegurat que l’operació d’espionatge massiu contra l’independentisme és un “cas sagnant” a escala internacional dels perills que suposa deixar en mans dels governs l’ús de tecnologies de vigilància sense cap mena de control. “És un cas sagnant i un exemple del terror que es pot provocar si s’alliberen aquestes tecnologies sense restricció”, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Farrow, que és especialista en temes de ciberseguretat i investiga l’ús de Pegasus des del 2017, ha denunciat que el Catalangate és el “clúster documentat en l’àmbit forense més gran del món” i ha advertit que no descarta que la llista de polítics i activistes independentistes espiats augmenti perquè la investigació continua oberta. “No es tracta d’un futur orwelià potencial, és el present”, ha criticat.

L’estat espanyol, principal sospitós

El periodista del New Yorker considera que hi ha “nexes” evidents entre l’estat espanyol i l’ús de Pegasus per espiar l’independentisme i ha assegurat que un exempleat de NSO, l’empresa israeliana que ha creat el programa, li va confirmar que tenen un compte a Espanya. “Està clar que algú ha fet la comanda”, ha afirmat. Farrow ha insistit que el govern espanyol es va negar a parlar amb ell quan els va informar de l’existència de la investigació i s’ha mostrat molt sorprès per la poca repercussió que el cas ha tingut als mitjans espanyols.

“Als Estats Units seria una història importantíssima”, ha reconegut. De fet, Farrow creu que aquesta mena d’històries alimenten un debat obert als EUA i ha assegurat que l’administració Biden treballa per posar límits al seu ús. “Hi ha molts informes publicats sobre la relació entre el govern dels EUA i aquesta mena de tecnologia”, ha afegit. Així mateix, el periodista considera que es fa un ús “abusiu” del concepte “secret d’estat” per “amagar activitats il·lícites” i ha alertat que Pegasus és només la punta de l’iceberg, ja que existeixen desenes de programes similars que no tenen cap mena de supervisió.