La premsa de Madrid silencia l’espionatge espanyol a independentistes

La premsa de Madrid ha decidit silenciar l’escàndol de l’espionatge espanyol a polítics i activistes independentistes. En les seves edicions de paper, la majoria de grans mitjans editats a la capital espanyol obvien la investigació de The Citizen Lab publicada en exclusiva per The New Yorker que revela l’espionatge sistemàtic d’una seixantena de dirigents independentistes durant els últims cinc anys. Els mateixos investigadors apunten directament contra el govern espanyol, malgrat que només tenen “proves circumstancials”.

El País és l’únic que fa menció de l’escàndol a la seva portada: “Els últims quatre presidents catalans, espiats amb Pegasus”, diu el diari editat pel Grupo Prisa. El rotatiu es fa ressò de les explicacions que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat al govern espanyol, que es fa l’orni i nega qualsevol vincle amb el programa espia Pegasus, que està pensat per facilitar la vida als serveis d’intel·ligència dels estats per reprimir la dissidència interna.

La premsa espanyola silencia l’espionatge als líders independentistes / Arxiu

La resta, ni una línia

La resta de diaris no consideren que l’afer sigui digne de menció a les seves portades. El Mundo, per exemple, obre amb una entrevista molt pertinent a l’ex primera ministra d’Ucraïna, Yulia Timoshenko, però després no troba cap raconet a la seva portada per denunciar l’espionatge, però sí per fer-se ressò de les trucades filtrades entre Gerard Piqué i el president de la Federació Espanyol de Futbol, Luis Rubiales.

El Periódico de España també prefereix centrar els seus titulars principals a la guerra d’Ucraïna i es fa ressò de la creixent rivalitat entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo. La bona acollida de les enquestes al nou president popular ha obligat Sánchez i el PSOE a entrar al cos a cos per intentar desgastar-lo. L’ABC, per la seva banda, opta per centrar-se en les crítiques del Consell d’Estat a la nova llei de Seguretat que prepara el govern espanyol i a les males perspectives econòmiques del país, mentre que La Razón també dona espai a la pugna PP-PSOE i l’inici de l’ofensiva militar russa a l’est d’Ucraïna.