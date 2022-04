L’efecte Feijóo catapulta el PP i retalla distàncies amb el PSOE

L’arribada d’Alberto Núñez Feijóo a la presidència del PP ja es deixa notar a les enquestes, on populars retallen distàncies amb el PSOE i recuperen part del vot prestat a Vox. Segons el baròmetre del mes d’abril de Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), l’efecte Feijóo permet als populars situar-se a només 2,9 punts del PSOE, que es mantindria com a força més votada si se celebressin eleccions generals.

L’última enquesta del CIS reflecteix que el PP guanya terreny tant en l’estimació com en la intenció directa de vot. En el primer cas, el CIS estima que el PSOE obtindria el 30,3% dels vots,1,2 punts menys que al març, i el PP el 27,2%, 3,4 punts més. L’ascens del PP coincideix amb una reculada de Vox, que passaria del 16,3% dels vots en el baròmetre del mes de març al 14,4% en el d’abril. El baròmetre del CIS suposa un canvi de tendència respecte a les últimes enquestes, on el partit d’ultradreta guanya suport sense parar i en algunes fins i tot amenaçava l’hegemonia del PP com a principal força de la dreta.

Unidas Podemos continua amb la seva caiguda progressiva i es quedaria en el 10,7%, un punt menys que el mes passat. Ciutadans està a un pas de desaparèixer i obtindria el 2% dels vots, mentre que Más País millora lleugerament i obtindria el 2,1% dels sufragis. Amb aquests resultats, la suma de PP, Vox i Ciutadans s’enfilaria fins al 43,6% dels vots, mentre que el govern de coalició PSOE-Podemos es quedaria amb el 41% i tornaria a necessitar els partits independentistes per conservar la Moncloa.

Pel que fa a la intenció directa de vot, el PSOE obté el 22,2% dels vots i el PP el 20,6%, menys de dos punts de diferència. Fa un mes era hi havia gairebé 8 punts entre els dos partits majoritaris, tot i que en aquell moment la batalla interna del PP estava en el seu punt àlgid i Pablo Casado encara dubtava sobre si continuar al capdavant del partit.