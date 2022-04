La irrupció de Feijóo porta el PP i Vox a fregar la majoria absoluta

La irrupció d’Albert Núñez Feijóo en el panorama polític ha canviat les perspectives electorals del PP, que va estar a punt d’enfonsar-se per la guerra entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso i ara no parar de retallar distàncies amb el PSOE. Segons una enquesta publicada per El País i la SER, la dreta espanyola està més a prop mai de treure majoria absoluta. La mitjana del repartiment d’escons dona a la suma del PP, Vox, Ciutadans i Navarra Suma arribaria a 169 diputats, set menys dels que calen per governar amb majoria absoluta.

Però la previsió és encara més nefasta perquè, segons l’estudi demoscòpic, si s’agafa la forquilla de diputats més alta, PP i Vox podrien superar els 175 escons. L’enquesta es va fer entre el 22 i el 28 de març, quan el govern espanyol encara no havia anunciat les seves mesures per intentar frenar la inflació i la protesta dels transportistes estava en el seu apogeu. Amb tot, l’estudi consolida la tendència dels últims dos mesos, amb un PP recuperat, un Vox que es consolida i un PSOE que perd embranzida i tornarà a dependre dels nacionalistes per tornar a governar.

El PSOE baixa

El sondeig dona als socialistes 105 escons, 15 menys dels que tenen ara, mentre que el PP en guanyaria 11 i pujaria fins als 99. Per la seva banda, Vox manté la seva pujada i obtindria 66 diputats, 14 més que ara. Podemos salva una mica els mobles respecte a enquestes anteriors i aconseguiria 33 escons, dos menys que ara. Más País pujaria fins als cinc diputats, mentre que Ciutadans continua perdent vots a gran velocitat i es quedaria en dos escons.

Pel que fa als partits independentistes, Junts recupera els escons del PDeCAT i aconseguiria vuit diputats, els mateixos que ara. ERC mantindria els seus 13 escons i la CUP es quedaria amb un. Per la seva banda, el PNB obtindria sis diputats i Bildu, quatre.