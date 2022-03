El govern espanyol ja admet que la lluita contra la inflació serà llarga i que el pla de xoc aprovat aquest dimarts segurament no serà suficient per contenir l’augment de preus i que en “dos o tres mesos” caldrà actualitzar-lo. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ha intentat llançar un “missatge de tranquil·litat” després que l’IPC interanual hagi assolit nivells històrics i s’hagi situat en el 9,8% el mes de març, l’increment més elevat dels últims 40 anys, i ha demanat confiança en la resposta a la crisi del seu govern malgrat que les perspectives a curt termini són molt dolentes.

La mateixa vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, no ha descartat que la inflació passi del 10% en els pròxims mesos i el prestigió think tank financer Funcas ha rebaixat 1,4 punts la seva previsió de creixement de l’economia espanyola per aquest any, que ara situa en el 4,2% amb una inflació mitjana del 6,8%. La incertesa provocada per la invasió russa d’Ucraïna ha trastocat els plans del govern espanyol, que preveia un 2022 tranquil amb la recuperació econòmica post pandèmia enfilada i a velocitat de creuer.

L’executiu de Pedro Sánchez va aprovar dimarts un pla de 6.000 milions d’euros en ajudes directes –principalment destinades a la rebaixa del preu de la gasolina– i 10.000 milions a través de crèdits ICO. El president espanyol confia que la limitació del preu del gas, que està pendent de concretar-se i necessita l’aval de Brussel·les, serà clau per contenir els preus i evitar una agreujament de la crisi.

Mesures ràpides i contundents

No obstant això, els preus de l’energia ja estaven disparats abans de la guerra i alguns experts consideren que el govern espanyol exagera l’impacte de la invasió en la inflació. El ministeri d’Economia calcula que el 73% de l’increment de la inflació és conseqüència directa de la guerra a Ucraïna, però el cert és que l’IPC fa sis mesos que està per sobre del 5%. Els analistes consideren que el pla de xoc s’ha de desplegar amb rapidesa perquè si la por a una nova crisi s’estén entre la ciutadania és molt probable que es redueixi el consum intern i molta gent hagi de recórrer als estalvis per comprar coses de primera necessitat.

“Estem treballant per amortir aquest cop i perquè el més aviat possible recuperem la normalitat”, ha dit Rodríguez en una entrevista TVE, però “cal no perdre la perspectiva que ens trobem en una guerra que tindrà conseqüències econòmiques”. Funcas alerta que el pla de xoc del govern espanyol tindrà un impacte limitat –reducció d’un 1% de la inflació– i provocarà un augment del dèficit i de la despesa pública. “Són mesures pal·liatives i a curt termini”.