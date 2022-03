Espanya i Portugal podrien abaratir el preu de l’energia d’aquí a un mes

La vicepresidenta del govern estatal i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, preveu que en “tres o quatre setmanes” es pugui aplicar ja l’acord europeu que permetrà a Espanya i Portugal impulsar mesures d’emergències per abaratir el preu de la llum. Pedro Sánchez, president del l’estat espanyol va demanar a l’Unió Europea conciderar la península Ibèrica com una illa energètica, és a dir, donar-li la capacitat de regular els preus independentment de la regulació europea. Finalment, la seva petició ha estat acceptada i el govern estatal començarà a implementar la regulació d’aquí un mes.

Ribera ha explicat que el que es va aprovar ahir va ser una “orientació política”, i que Espanya i Portugal hauran d’enviar aquesta setmana les mesures per ser autoritzades i fer recomanacions. “Calculem que en tres o quatre setmanes podríem tenir un pronunciament de la comissió sobre el que li proposem i fer-ho immediatament operatiu”, ha assegurat. La ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha explicat que introduiran un sistema de pagament de gas, però que el govern espanyol vol que aquest preu “no sigui el preu al que es pagui la resta d’electricitat que es produeix, que té un cos més barat”. “El que farem serà separar el gas del mecanisme de formació de preus“, ha afegit Ribera.

Pel que fa a la cimera europea i les actuacions de Sánchez, la vicepresidenta ha remarcat que l’acord de divendres era “imprescindible” perquè, sense aquest acord, si el govern espanyol fes una actuació d’aquest tipus podria enfrontar-se a un procés d’infracció per incomplir amb les regles europees. En aquest sentit ha destacat l’acord que ha aconseguit el president espanyol, però també ha recordat que “en principi” aquest serà un mecanisme “temporal” i que, si s’habilita un sistema de compra de gas conjunta que abaratiria el preu, el sistema d’ajust espanyol “no tindria sentit”.