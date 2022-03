Sánchez anuncia per sorpresa una rebaixa general del preu de la gasolina

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat per sorpresa una rebaixa generalitzada del preu de la gasolina. Sánchez ha fet extensiu a tota la població el descompte de 20 cèntims per litre de gasolina que l’executiu va pactar la setmana passada amb els transportistes i és una de les mesures estrella del paquet d’ajudes que el consell de ministres aprovarà el dimarts. Igual que amb els transportistes, la rebaixa del preu s’aconseguirà gràcies a una bonificació de 15 cèntims que anirà a càrrec de l’estat i les petrolieres aportaran els cinc cèntims restants.

Sánchez, que ha avançat el pla anticrisi en una trobada empresarial a Madrid, ha xifrat en 16.000 milions d’euros el paquet d’ajudes que aprovarà l’executiu espanyol, que estarà en vigor fins al 30 de juny. 6.000 milions d’euros seran ajudes directes i rebaixes d’impostos, mentre que els 10.000 milions restants seran crèdits ICO per mitigar l’impacte de la crisi. El pla també incorpora una limitació al 2% de les pujades dels preus dels contractes de lloguer, un increment del bo social i un augment del 15% dels imports de l’Ingrés Mínim Vital.

Pla energètic a Brussel·les

Respecte a la rebaixa del preu de la llum, Sánchez ha avançat que aquesta mateixa setmana Espanya i Portugal presentaran a Brussel·les un pla “excepcional i temporal” per fixar un preu de referència del gas que permetrà contenir el cost de l’electricitat. El president espanyol assegura que la mesura “no suposa subvencionar el gas, no trenca els incentius per a les renovables ni els fluxos elèctrics entre països”, sinó que servirà per “rebaixar significativament el preu de l’electricitat de manera immediata sense distorsionar” el mercat europeu.

La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha demanat als grups parlamentaris que donin suport al pla presentat per Sánchez. “Confio que un cop els grups coneguin les mesures comptem amb l’aval del Congrés, perquè la situació és excepcional”, ha afirmat. Díaz ha explicat que el pla no inclou rebaixes generalitzades d’impostos, sinó una disminució centrada en els sectors que “més ho necessiten”.