Govern espanyol i transportistes tanquen un acord al marge dels vaguistes

El govern espanyol ha tancat de matinada un acord amb la principal patronal dels transportistes per intentar mitigar l’escalada de preus del combustible en una reunió en la qual no hi havia la plataforma que ha convocat les aturades, que fa 12 dies que duren i han provocat problemes de subministrament a moltes empreses. L’absència de la Plataforma per la Defensa dels Transportistes deixa en l’aire l’efectivitat del pacte per aturar les protestes, que continuen aquest divendres.

L’acord contempla un paquet de 1.000 milions d’euros en ajudes que inclou un descompte de 20 cèntims per litre de gasolina, dels quals l’Estat n’aportarà 15 i les petrolieres un mínim de cinc més. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha explicat que les mesures estaran vigents fins al 30 de juny amb la possibilitat de pròrroga “segons com evolucionin els mercats”. No hi haurà mesures fiscals com la rebaixa dels impostos dels carburants o de l’IVA.

L’executiu de Pedro Sánchez, molt criticat des de tots els fronts per la seva lentitud a l’hora d’actuar, també destinarà 450 milions en ajudes directes al sector, que es distribuiran en funció del tipus de vehicle: 1.250 euros per cada camió, 950 per autobús, 500 per furgoneta i 300 per als vehicles lleugers, que inclou taxis, VTC i ambulàncies. També s’han pactat condicions més favorables per a les empreses que tenen crèdits ICO o que en necessitin aviat per ajudar-los a reduir la càrrega financera dels préstecs.

Reunió molt esperada

La reunió amb el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) per intentar pal·liar els efectes de l’aturada dels transportistes es va avançar per la gran pressió que ha rebut el president espanyol, Pedro Sánchez, que aquest dijous va assegur que no s’aixecarien de la taula si no era per un anunciar un acord. A la negociació, que ha durat 15 hores, hi han participat la vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, la ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Gran part de les distribuïdores i els productors han advertit que els danys a l’economia a conseqüència de l’aturada convocada per una part dels transportistes són “incalculables”.

La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez | Europa Press

Tot i que la Plataforma per la Defensa dels Transportistes –la impulsora de la vaga– no reconeix el CNTC com a interlocutor, la negativa del govern espanyol a asseure’s a parlar amb els vaguistes ha fet que la reunió d’aquest dijous sigui l’única combinació possible per donar oxigen a un sector que està al límit. El CNTC també havia assegurat minuts abans d’entrar a la reunió que no marxarien sense aconseguir els seus objectius: un topall del preu de la gasolina pels transportistes i ajudes directes als afectats. Pel que fa a les protestes, el president de Fenadismer, una de les patronals membre del comitè, Júlio Villaescusa, ha admès que ell “no és ningú per desconvocar una vaga que no ha convocat”.

Catalunya no ha patit les conseqüències directes de la vaga de transportistes, però molts dels camioners que treballen al territori s’han solidaritzat amb la causa. El principal problema que ha provocat la vaga és la davallada de productes que han arribat als mercats catalans. De fet, tots aquells productes que provenen de comunitats autònomes com Galícia, País Basc o Cantàbria han quedat atrapats a causa dels piquets que no deixen passar als transportistes que no s’han afegit a la vaga. “La situació és pitjor que la setmana passada, ens falta part del gènere i han apujat els preus”, assegurava en unes declaracions a El Món, David Óliver, fruiter del mercat de Sant Ildefons.