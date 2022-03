Primers problemes de subministrament pels elevats preus de l’energia

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha reconegut que la invasió russa d’Ucraïna comença a tenir un impacte directe en l’economia, ja que els elevats preus de l’energia estan provocant problemes de subministrament en alguns sectors, una afectació que aquests dies es combina amb una vaga de transportistes per l’encariment de la gasolina. “No podem obviar que la pujada dels preus de l’energia contagia tota l’economia”, ha dit en una entrevista a RNE.

Díaz ha afirmat que encara no tenen dades sobre com està afectant el mercat de treball, però ha avançat que ja estan “observant com hi ha sectors on no hi ha subministrament“, mentre que “l’impacte dels preus de l’energia” en el funcionament de la indústria està obligant moltes empreses a reduir o directament aturar la seva activitat. “S’estan paralitzant sectors perquè els preus són impossibles, i cal actuar per la rebaixa immediata dels preus de l’energia”.

Imatge d’arxiu d’una fàbrica catalana | ACN

“Estem en un escenari excepcional”, ha declarat. La vicepresidenta segona ha afegit que els efectes de la guerra a Ucraïna seran de “llarg recorregut” i que tindrà “conseqüències econòmiques i socials profundes”. Malgrat tot, el govern espanyol no té previst intervenir en el mercat de l’energia almenys fins al pròxim 29 de març, ja que volen esperar a la reunió del Consell Europeu del 24 i del 25 de març per conèixer la postura de Brussel·les.

Rebaixar impostos és una mala idea

Díaz ha assegurat que la recepta del PP d’abaixar impostos és una mala idea perquè en un “context de guerra i de crisi econòmica” el govern necessita ingressar diners per finançar “els serveis públics que més necessitem”. Així, Díaz ha reclamat als populars que es fixin més en els beneficis extraordinaris que han obtingut les grans empreses energètiques en els últims mesos gràcies a l’increment de preus.

“Aquestes grans empreses cotitzades a borsa amb aquests beneficis han de contribuir a aquesta crisi”, ha denunciat. “Ha arribat el moment d’incorporar un impost extraordinari a les elèctriques per compensar l’increment de preus per a les petites empreses i les famílies”.