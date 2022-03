El malson de la gasolina cara podria allargar-se fins a l’abril

El preu de la gasolina ha arribat a límits inversemblants. Més de dos euros el litre eren unes xifres que semblaven impossibles de veure en els cartells de les gasolineres. Aquesta crisi, en gran part generada per la inestabilitat de la guerra entre Rússia i Ucraïna, ha fet que els preus pugin i el mercat trontolli, tant que els experts parlen d’una recuperació de preus a llarg termini. En concret, Joan Anton Ros, professor d’economia i finances de l’UPF-BSM assegura –en unes declaracions a El Món- que “estem parlant d’un horitzó d’estabilitat a dos o tres mesos vista”.

El detonant de l’encariment del petroli va ser la guerra d’Ucraïna, de fet, segons unes dades que confirma Jordi Roset, director general de la cadena de gasolineres Petrolis Independents, “un dia després del primer atac, el mercat va pujar els preus entre un 15% i un 16%“. D’aquesta manera, uns preus que s’havien estabilitzat a uns 85 o 90 dòlars (entre 77 i 82 euros aproximadament) el barril, van arribar a sobrepassar els 100 dòlars (91 euros) en unes setmanes. “És complicat de predir, perquè el mercat del petroli és volàtil, però de moment ja podem veure com la tendència va retrocedint a poc a poc”, diu Lluis Nieves, director general de Petronieves, majorista proveïdor de gasolineres.

Sortidors per abastir els cotxes en una gasolinera / EP

Tot arribant al punt on ens trobem ara, la gasolina ha augmentat de preu i la gent continua utilitzant el cotxe, “el que equival a més diners per a les petrolieres i els estats”, explica Roset. En aquest sentit, el director general de Petrolis Independents afirma que la situació inestable no beneficia les gasolineres, sinó les grans petrolieres que marquen els preus i els estats, ja que, com més augmenta el preu, més es paga d’IVA (el 21% del preu total). “Sí que tenim algun impost fix, però l’IVA és més alt mentre creix el preu de la gasolina“, recorda Nieves.

L’especulació fa que augmenti el preu de la gasolina

Un altre dels grans problemes d’aquest encariment és l’especulació. Rússia és el tercer exportador mundial de petroli, però a l’estat espanyol només equival al 35% de la importació total de petroli, segons les dades que dona Ros. Així doncs, sembla que no pugui ser que el preu continuï pujant si no hi ha una relació directa amb la guerra. L’especulació entra en joc en aquest moment, ja que, mentre el mercat no es recupera, el preu de la mercaderia, en aquest cas el petroli, augmenta. D’altra banda, la crisi provoca incertesa i la incertesa porta a pensar que hi ha escassetat de subministrament: “No és un problema real, no ens falta petroli, però la por fa que sembli que sí i la falsa escassetat fa que pugi el preu”, explica el director general de Petronieves.

La gasolinera on Petrolis Independents ha substituït CEPSA / J.R.

A més, quan un gran jugador en el mercat cau, en aquest cas Rússia, es necessita cert temps perquè es recuperi: “La inestabilitat és normal i el mercat necessita més temps per recol·locar-se“, descriu el professor d’economia i finances de l’UPF-BSM. Ell mateix assegura que durant el reajustament altres proveïdors poden entrar al mercat a ocupar el lloc de Rússia. És per això que Ros afirma que “a l’abril es podria estabilitzar el mercat, amb una mica de sort tornarien els preus del novembre o desembre del 2021”.

La diferència de preus entre les gasolineres

Una altra de les grans incògnites que sorgeixen aquests dies és la diferència de preus en les gasolineres. És evident que el petroli surt del mateix lloc. Però, tot i això, la gasolina es ven a diferents preus. Aquest canvi es deu a dos factors, segons expliquen els directors generals de les dues companyies entrevistades. Roset assegura que hi ha un altre factor que no està relacionat amb la gasolina en si, sinó amb les companyies que la venen. “Quan tu tens un servei digital, pocs treballadors i no fas campanyes de publicitat, no tens factors externs que repercuteixin en el preu” descriu l’empresari. De fet, també recorda que les gasolineres digitalitzades poden oferir un preu molt més ajustat perquè no tenen “aquestes despeses extres”.

Pel que fa a Nieves, ell assegura que han oscil·lat els preus depenen del moment en el qual les gasolineres s’han abastit. En aquest sentit, ell recorda que, si un empresari compra la gasolina suficient per a deu dies, independentment de l’augment de preus al mercat durant aquests dies ell la pot vendre al preu que la va comprar el primer dia, és a dir, més barata. Així doncs, tal com explica el director general de Petronieves: “Aquells que no van fer això es troben comprant menys quantitats i a més preu“.