El preu de la gasolina ha baixat lleugerament, però es manté disparat després de tres setmanes de conflicte a Ucraïna i una creixent inestabilitat mundial per l’efecte de les sancions massives que Occident ha imposat sobre Rússia, que amenaça de tallar tots els llaços comercials com a represàlia. El preu mitjà de la gasolina sense plom 95 és de 1,855 €/litre, un cèntim menys aquest dimarts, mentre que el de la 98 també cau fins a l’1,984 €/litre. Per la seva banda, el dièsel A està a 1,838 €/litre. A continuació pots trobar una llista de les gasolineres més barates de Catalunya aquest dimecres 16 de març –organitzada per demarcacions– segons les dades que proporciona a diari el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Barcelona

BonÀrea, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Adreça: Carretera del Mig, 146

Gasolina 95: 1,638 €/litre

BonÀrea, a Badalona (Barcelonès)

Adreça: C/ Estiu 18-20

Gasolina 95: 1,639 €/litre

BonÀrea, a Gavà (Baix Llobregat)

Adreça: Avinguda Bertran i Güell, 17-19

Gasolina 95: 1,639 €/litre

BonÀrea, a Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat)

Adreça: Carretera BV-2005 km. 4,7

Gasolina 95: 1,639 €/litre

BonÀrea, a Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès)

Adreça: Carretera N-340, km. 1215,5

Gasolina 95: 1,641 €/litre

Girona

Cepsa, a Port de la Selva (Alt Empordà)

Adreça: C/ Llançà, s/n

Gasolina 95: 1,469 €/litre

Oil Àrea, a Caldes de Malavella (La Selva)

Adreça: C/ Sant Sebastià, 41

Gasolina 95: 1,629 €/litre

BonÀrea, a Arbúcies (La Selva)

Adreça: Polígon Pont Cremat, 2

Gasolina 95: 1,645 €/litre

Zona Zero, a Palafrugell (Baix Empordà)

Adreça: C/ Torroella, 25

Gasolina 95: 1,665 €/litre

Servioil, a Palafrugell (Baix Empordà)

Adreça: C/ Cadaqués, 3

Gasolina 95: 1,667 €/litre

Lleida

E.S. Sant Guim, a Sant Guim de Freixenet (Segarra)

Adreça: Carretera de Calaf, km. 35

Gasolina 95: 1,639 €/litre

BonÀrea, a Torà (Segarra)

Adreça: C-1412A, km.23,85

Gasolina 95: 1,644 €/litre

BonÀrea, a Cervera (Segarra)

Adreça: C/ Urgell, s/n

Gasolina 95: 1,644 €/litre

BonÀrea, a Verdú (Urgell)

Adreça: Carretera de Tàrrega a Montblanc C-240, km. 69

Gasolina 95: 1,645 €/litre

BonÀrea, a Guissona (Segarra)

Adreça: Centre Comercial BonÀrea L-313 km. 14,5

Gasolina 95: 1,645 €/litre

Tarragona

BonÀrea, a Tarragona (Tarragonès)

Adreça: Polígon Industrial Francolí, 4

Gasolina 95: 1,644 €/litre

BonÀrea, a Valls (Alt Camp)

Adreça: Polígon Industrial Valls – Carretera del Pla, 180

Gasolina 95: 1,644 €/litre

BonÀrea, a Reus (Baix Camp)

Adreça: Carretera de Riudoms km. 2,2

Gasolina 95: 1,645 €/litre

BonÀrea, a Espluga de Francolí (Conca de Barberà)

Adreça: Polígon de les Eres, 7

Gasolina 95: 1,645 €/litre

BonÀrea, a Montblanc (Conca de Barberà)

Adreça: Polígon Plan de Jori – Carretera de Lleida, 4

Gasolina 95: 1,645 €/litre