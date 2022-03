El preu de la gasolina és manté elevat per la inestabilitat creada per la guerra a Ucraïna i les sancions a Rússia. El preu mitjà dels diferents carburants ha pujat durant les últimes setmanes i els experts no preveuen una baixada significativa a curt termini. De mitjana, la gasolina sense plom 95 està a 1,867 €/litre, mentre que la sense plom 98 puja a 1,994 €/litre i el Dièsel A s’ha situat a 1,852 €/litre. Aquí tens una llista de les gasolineres més barates de Catalunya aquest dimarts 15 de març, segons les dades que proporciona a diari el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Cepsa, a Port de la Selva (Alt Empordà)

Adreça: C/ Llançà, s/n

Gasolina 95: 1,469 €/litre

Petro Pintó, a Sant Fruitós de Bages (Bages)

Adreça: C/ Barcelona s/n

Gasolina 95: 1,557 €/litre

Petro Pintó, a Santpedor (Bages)

Adreça: Ronda Sant Pere, 331

Gasolina 95: 1,560 €/litre

Oil Àrea, a Caldes de Malavella (La Selva)

Adreça: C/ Sant Sebastià, 41

Gasolina 95: 1,629 €/litre

Coop Verge de Carrassumada, a Torres de Segre (Segrià)

Adreça: C/ Estatut de Sau, 0

Gasolina 95: 1,650 €/litre

BonÀrea, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Adreça: Carretera del Mig, 146

Gasolina 95: 1,687 €/litre

BonÀrea, a Badalona (Barcelonès)

Adreça: C/ Estiu 18-20

Gasolina 95: 1,688 €/litre

BonÀrea, a Gavà (Baix Llobregat)

Adreça: Avinguda Bertran i Güell, 17-19

Gasolina 95: 1,688 €/litre

E.S. Sant Guim, a Sant Guim de Freixenet (Segarra)

Adreça: Carretera de Calaf, km. 35

Gasolina 95: 1,689 €/litre

Alas, a Vandellós (Baix Camp)

Adreça: Accés Nord a Vandellós C-233 km. 9,8

Gasolina 95: 1,689 €/litre

Un conductor posant gasolina al seu vehicle

Alas, a Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)

Adreça: Carretera CN-340, km.1121,8

Gasolina 95: 1,689 €/litre

Alas, a Constantí (Tarragonès)

Adreça: Polígon Constantí – Av/ Europa, 5

Gasolina 95: 1,689 €/litre

Alas Central, a Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)

Adreça: C/ Joan Oró, 2

Gasolina 95: 1,689 €/litre

BonÀrea, a Arbúcies (La Selva)

Adreça: Polígon Pont Cremat, 2

Gasolina 95: 1,693 €/litre

BonÀrea, a Torà (Segarra)

Adreça: C-1412A, km.23,85

Gasolina 95: 1,693 €/litre

BonÀrea, a Cervera (Segarra)

Adreça: C/ Urgell, s/n

Gasolina 95: 1,693 €/litre

BonÀrea, a Tarragona (Tarragonès)

Adreça: Polígon Industrial Francolí, 4

Gasolina 95: 1,693 €/litre

Zona Zero, a Palafrugell (Baix Empordà)

Adreça: C/ Torroella, 25

Gasolina 95: 1,709 €/litre

Petrolis Independents, a Tàrrega (Urgell)

Adreça: Av/ Cervera Esq. Mestre Güell – C.C. Caprabo

Gasolina 95: 1,717 €/litre

Servioil, a Palafrugell (Baix Empordà)

Adreça: C/ Cadaqués, 3

Gasolina 95: 1,717 €/litre