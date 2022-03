El preu de la gasolina tornar a voltar els 2 euros per litre de mitjana i l’estat espanyol lidera el rànquing europeu de pujades, tot i que en termes absoluts té unes de les benzines més barates de la Unió Europea. La invasió d’Ucraïna i les sancions internacionals contra Rússia han disparat els preus dels carburants. Per això et volem facilitar una mica la vida explicant-te quin són les deu gasolineres més barates de Catalunya per començar la setmana.

La gasolina 95 costa 1,869 €/litre de mitjana, mentre que la 98 puja a 1,996 €/litre i el gasoil costa 1,851 €/litre. Els preus són els mateixos que aquest diumenge.

Benzinera Reus (Baix Camp)

Situada a l’avinguda Marià Fortuny, 93 de Reus, aquesta és la benzinera més barata de Catalunya. El litre de gasolina 95 costa 1,669 €/litre, mentre que el gasoil A és una mica més econòmic i va a 1,649 €/litre.

Campsa Exprés, Gavà (Baix Llobregat)

Aquesta gasolinera de l’avinguda Bertran i Güell, 46 de Gavà és la segona més barata del país i la més econòmica de la demarcació de Barcelona. El preu de la 95 és de 1,689 €/litre, mentre que el gasoil A és força més car i puja a 1,749 €/litre.

Galp de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Ubicada a la carretera de Santa Creu de Calafell, km.10. El preu de la gasolina 95 és de 1,689 €/litre. La gasolina 98 és molt més cara (1,799 €/litre) i el gasoil A també està força alt, a 1,794 €/litre.

Alcampo de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès)

La gasolinera de l’Alcampo de l’avinguda de la Platja s/n té la gasolina 95 a 1,694€/litre, mentre que la 98 està disparada a 1,895 €/litre i el gasoil puja a 1,778 €/litre.

Galp de Calonge (Baix Empordà)

És la benzinera més barata de la demarcació de Girona. Situada a la carretera C-253, km. 47,5, ven la gasolina 95 a 1,699 €/litre, mentre que el gasoil A està a 1,709 €/litre.

Les gasolineres més barates de Catalunya / Pxhere

Oil Prix de Tarragona (Tarragonès)

El preu de la 95 en aquesta benzinera de l’Eix Transversal s/n està a 1,699 €/litre. El gasoil A puja a 1,794 €/litre.

Campsa Exprés de Vallfogona de Balaguer (Noguera)

Situada a la carretera C-148(A), km. 0,8, és la benzinera més barata de la demarcació de Lleida amb 1,709 €/litre de 95, mentre que el gasoil A puja a 1,759 €/litre.

Gasolinera No de Termens (Noguera)

En aquesta benzinera de la carretera C-13, km. 14, la 95 costa 1,759 €/litre, exactament igual que el gasoil A.

Low Cost 24 de Tornabous (Urgell)

Al carrer Diagonal, 7, té la tant la gasolina 95 com el gasoil a 1,769 €/litre.

Campsa Exprés de Girona (Gironès)

Situada a la carretera de Santa Coloma, km. 38-42. El litre de 95 costa 1,769 euros, mentre que el gasoil A puja a 1,789 €/litre.

Alcampo de Reus (Baix Camp)

Aquesta benzinera del carrer Pare Manyanet s/n també té la 95 a 1,769 €/litre, mentre que el gasoil A puja a 1,849 €/litre.