Les deu benzineres més barates de Catalunya aquest dissabte 12 de març

El preu de la benzina no para de pujar i s’espera que continuï augmentant, esperonat per la guerra a Ucraïna i enmig d’un panorama en què també és cada dia més greu la dependència europea del gas rus. Les sancions dels Estats Units, que han prohibit la importació de petroli i gas rus, s’ha traduït en una pujada encara més accelerada del preu de la gasolina, tot i que la tendència és que els preus de la benzina i el dièsel pugin des de fa mesos. Per això convé mirar quines són les benzineres més properes amb preus més econòmics per evitar pagar la gasolina a la xifra rècord de dos euros el litre.

Benzinera Granollers, a Granollers

Aquesta benzinera situada al carrer Jordi Camp de Granollers és aquest dissabte la benzinera més barata de la província de Barcelona. La gasolina sense plom 95 té un preu de 1,674 euros el litre, mentre que el dièsel és més econòmic però s’apropa al preu de la benzina amb 1,649 euros el litre.

Galp, a Sant Boi de Llobregat

A la carretera Santa Creu de Calafell està situada la benzinera Galp, la segona més econòmica de Barcelona aquest dissabte plujós. El preu de la gasolina sense plom 95 en aquest establiment és de 1,689 euros el litre, i el dièsel el supera i s’enfila fins als 1,794 euros el litre.

Benzinera Cassà de la Selva, a Cassà de la Selva

En el rànquing de les benzineres més barates de Girona, la reina és Cassà de la Selva, tot i que els seus preus també estan disparats des de fa setmanes. La gasolina sense plom 95 arriba a costar aquest dissabte 1,674 euros el litre, i el dièsel s’enfila a 1,619 euros el litre.

Zona Zero, a Palafrugell

A Cassà de la Selva la segueix aquesta benzinera a Palafrugell, que té els segons millors preus en la benzina aquest dissabte. El dièsel ha escalat fins l’1,779 euros el litre i la gasolina sense plom 95 s’ha quedat en 1,709 euros el litre.

El sortidor d’una benzinera | ACN

Sant Guim, a Sant Guim de Freixenet

Aquesta benzinera de Lleida és la més econòmica de la província aquest dissabte. Està situada al kilòmetre 35 de la carretera Calaf marca avui el preu de 1,689 euros el litre en la gasolina sense plom 95. Pel que fa al dièsel, el litre té un preu de 1,779 euros.

GP, a Lleida

A la Nacional II kilòmetre 467,6 està situada aquesta benzinera, la segona més barata de Lleida avui. La gasolina sense plom 95 en aquest establiment té un preu de 1,696 euros el litre i el dièsel costa 1,798 euros el litre.

Castell-Oil, a Castelldans

Molt a prop es situa Castell-Oil, al Camí de l’Ermita de Castelldans. De fet, el preu de la benzina es diferencia de la benzinera GP per menys d’un cèntim. La gasolina sense plom 95 costa aquest dissabte 1,700 euros el litre, mentre que a la benzinera anteriorment esmentada té un cost de 1,696 euros el litre. Pel que fa al dièsel, el preu es situa en 1,650 euros el litre.

Alcampo, a Tortosa

Aquesta benzinera sempre entra al rànquing de les més barates del país, i aquest dissabte ho ha fet amb força, perquè té la gasolina més barata de tota Catalunya. Situada a la carretera Eix de l’Ebre la gasolina sense plom 95 té un cost de 1,669 euros el litre, i el dièsel s’hi situa a prop a 1,649 euros el litre.

Benzinera Reus, a Reus

Empatada amb l’Alcampo està aquesta benzinera situada a l’Avinguda Maria Fortuny 93 de Reus té la gasolina sense plom 95 a un preu de 1,669 euros el litre. Pel que fa al dièsel, té un cost de 1,649 euros el litre, igual que a la benzinera anteriorment esmentada de Tortosa.

Oil Prix, a Tarragona

Aquesta benzinera tanca el rànquing de les més econòmiques a Catalunya aquest dissabte. Situada a la carretera Eix Transversal de la capital de la província, el cost de la gasolina sense plom 95 és de 1,699 euros el litre, mentre que el dièsel es dispara fins a 1,794 euros el litre.