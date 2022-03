La UE amenaça Rússia amb una nova ronda de sancions si no atura la guerra

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen ha anunciat aquest divendres que hi haurà un nou paquet de sancions contra Rússia si no atura la guerra de manera immediata. De fet, la presidenta ha assegurat que entrarien en vigor aquest mateix dissabte amb l’objectiu d’aïllar encara més Rússia. Les noves multes inclouen restriccions al comerç rus i suspendre’l com a membre de de el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial.

“Aquest quart paquet de sancions és la nostra manera de respondre a les atrocitats comeses per Putin”, ha dit Von der Leyen, durant la cimera informal de Versalles, a França. D’aquesta manera, la Unió Europea encetarà el seu cinquè paquet de sancions al país que segueix bombardejant i atacant Ucraïna. El president francès, Emmanuel Macron, en representació de la presidència rotatòria del Consell, ha remarcat que “res està fora de la taula” per “aturar l’agressió” de Rússia. Així doncs, sembla que Europa no descarta prendre altres mesures si la guerra segueix activa.

Von der Leyen també ha avançat que la UE treballa en “una gran prohibició” relativa a les inversions europees en el sector de l’energia rus, en un pas més per a tallar els llaços de dependència del continent del gas rus. Segons ha dit la presidenta, cobrirà les transferències de tecnologia, inversions i serveis financers per al sector de la producció i exploració d’energia.

Pel que fa a l’adhesió d’Ucraïna a la Unió Europea, Macron ha remarcat que la comissió vol “reforçar el vincle” amb el poble ucraïnès. I és que fa uns dies els 27 anunciaven que tancaven la porta per complet a una adhesió ràpida a l’UE. Un fet pel que aquest divendres Macron i von der Leyen han volgut mostrar “solidaritat” cap al país en guerra, segons han explicat ells mateixos. A part, la presidenta de la Comissió Europea ha dit també que s’ha “obert el camí” d’Ucraïna cap al club comunitari.