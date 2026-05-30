Una “informació reservada”. Aquest és el mecanisme que el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, ha escollit per aclarir com fou possible que agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), unitats d’ordre públic dels Mossos d’Esquadra, fessin un curs impartit per integrants i formadors de l’empresa Desokupa.
Així ho ha informat la consellera d’Interior, Núria Parlon, en una resposta parlamentària a la CUP a la qual ha tingut accés El Món, formulada arran d’un curs que donava microcredencials impartit a través de la Universitat de La Rioja –en el marc de la seva oferta de formació– a l’aeroport del Prat i adreçat expressament i explicita a agents antiavalots dels Mossos de l’àrea de Barcelona. Un curs, però, que la consellera deixa clar que es va celebrar “sense cap participació ni col·laboració de la Policia de la Generalitat”.
Un curs titulat ‘Iniciació en el ‘grappling’ policial/militar’
Aquesta formació, amb el títol Iniciació en el grappling policial / militar (Barcelona-ARRO), és a dir, de combat cos a cos, amb retenció, immobilitzacions i tècniques per tirar a terra l’adversari. El curs es va dur a terme entre els dies 2 i 5 de febrer a les instal·lacions dels Mossos d’Esquadra a l’aeroport del Prat. Però el departament nega qualsevol implicació en aquesta formació, destapada per La Directa. “[Aquest curs] és totalment aliè als programes i activitats formatives adreçades als agents de l’ARRO de la Regió Policial Metropolitana Sud i de la resta d’activitats formatives impartides per la Policia de la Generalitat”, insisteix la resposta parlamentària de la consellera.
“La Direcció General de la Policia garanteix que no ha formalitzat cap contracte, conveni o encàrrec amb el senyor Octavio Óscar Luz de Paula”, afegeix. De fet, aquest formador és un ertzaina expedientat per impartir classes a empleats de la societat de Daniel Esteve. En aquest sentit, la consellera recorda que “el sistema ordinari de supervisió i control de la formació adreçada als agents dels Mossos d’Esquadra s’exerceix des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i l’Àrea de Formació i Entrenament, que són els responsables de la planificació, el disseny i la garantia de qualitat de totes les activitats formatives pròpies del cos”.
“En definitiva, la formació indicada no està reconeguda per l’ISPC ni s’integra en cap programa formatiu d’aquest organisme, essent, per tant, una activitat aliena a l’organització policial, i tampoc està validada per la Comissió de Validació d’Activitats Formatives de la Policia”, addueix la consellera. Comptat i debatut, Parlon remarca que el director general de la Policia ha decretat l’obertura d’una informació reservada, és a dir, un pas previ a un expedient disciplinari que es podria escaure si els investigadors de la Divisió d’Afers Interns constaten alguna irregularitat.